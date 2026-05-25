VfL Weidenhausen steigt aus der Kreisoberliga ab! Wirklich?

Jonathan Barth ist auf dem Weg zum 1:0 für Gladenbach nicht aufzuhalten. Dreihausens Verteidiger leisten aber auch eher Geleitschutz. © Jens Schmidt

Marburg/Biedenkopf. Der VfL Weidenhausen hat in Emsdorf 0:3 verloren und steigt aus der Fußball-Kreisoberliga Nord ab – weil in der Gruppenliga die SG Eschenburg Bauerbach 5:4 schlägt und den VfB Wetter in die Kreisoberliga schickt. Allerdings: Der Tabellenvorletzte hat noch ein Hoffnungsfünkchen, das vor dem HFV-Sportgericht glimmt. Kassiert dieses die 3:0-Wertung des Eschenburger Spiels gegen Waldgirmes II durch das Regionalsportgericht und wertet die Partie mit dem sportlichen Ergebnis 0:0, steigt Eschenburg statt Wetter ab, es gibt nur einen Absteiger aus der KOL Nord und die Weidenhäuser könnten sich doch noch über die Relegationsrunde retten. Definitiv gerettet hat sich Wehrda. Der FV erkämpfte bei Türk Gücü Breidenbach mit 3:3 einen Punkt und verteidigte Rang 13 gegenüber der FSG Südkreis, die Vizemeister Großseelheim 2:0 schlug und nach derzeitigem Stand Relegationsteilnehmer wäre.