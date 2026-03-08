VfL Weidenhausen setzt Flucht aus dem Tabellenkeller fort

Auswärtssieg auf miserablem Platz: Jannis Lüftner (rechts; hier im harten Zweikampf mit Lukas Weber) erzielt im Spiel beim FV Wehrda den 2:1-Führungstreffer für die SG Silberg/Eisenhausen. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Mit einem 4:0-Sieg gegen den bislang punktgleichen VfL Neustadt hat der VfL Weidenhausen seine Flucht aus dem Tabellenkeller der Fußball-Kreisoberliga Nord fortgesetzt und ist nur noch zwei Zähler vom rettenden Ufer entfernt, weil die FSG Südkreis in Roßdorf 1:2 unterlag. Spitzenreiter Eintracht Stadtallendorf II verteidigte seinen Vorsprung durch ein 1:1 im Gipfeltreffen mit dem SV Großseelheim. Türk Gücü Breidenbach verpasste es mit einer 5:6-Heimniederlage gegen Emsdorf, dichter an den Tabellenzweiten heranzurücken. Der Gladenbacher SC (1:0 bei Nordkreis) und die SG Silberg/Eisenhausen (3:1 in Wehrda) setzten sich mit Auswärtssiegen in der oberen Hälfte des Tableaus fest.