Ligabericht
VfL Weidenhausen setzt Flucht aus dem Tabellenkeller fort
Teaser KOL NORD: +++ Der Kreisoberliga-Neuling gewinnt auch das zweite Kellerduell in Folge, Türk Gücü Breidenbach verliert ein spektakuläres Elf-Tore-Spiel. Der GSC gewinnt bei Nordkreis 1:0 +++
Marburg-Biedenkopf. Mit einem 4:0-Sieg gegen den bislang punktgleichen VfL Neustadt hat der VfL Weidenhausen seine Flucht aus dem Tabellenkeller der Fußball-Kreisoberliga Nord fortgesetzt und ist nur noch zwei Zähler vom rettenden Ufer entfernt, weil die FSG Südkreis in Roßdorf 1:2 unterlag. Spitzenreiter Eintracht Stadtallendorf II verteidigte seinen Vorsprung durch ein 1:1 im Gipfeltreffen mit dem SV Großseelheim. Türk Gücü Breidenbach verpasste es mit einer 5:6-Heimniederlage gegen Emsdorf, dichter an den Tabellenzweiten heranzurücken. Der Gladenbacher SC (1:0 bei Nordkreis) und die SG Silberg/Eisenhausen (3:1 in Wehrda) setzten sich mit Auswärtssiegen in der oberen Hälfte des Tableaus fest.