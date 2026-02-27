Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
VfL Weidenhausen: Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos
Teaser KOL NORD: +++ Der Aufsteiger ist Tabellenletzter der Fußball-Kreisoberliga, war aber in kaum einem Spiel chancenlos. Vor dem Kellerduell mit Südkreis kehren einige Spieler ins Team zurück +++
Gladenbach-Weidenhausen. Beim VfL Weidenhausen ist die Ausgangslage vor dem Start in die Restrunde schwierig. Der Aufsteiger steht in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf Rang 16, also dem letzten Tabellenplatz. Der VfL befindet sich mitten im Abstiegskampf, in dem es mit dem Kellerduell gegen die FSG Südkreis am Sonntag (15 Uhr) gleich zur Sache geht. Umso überraschender ist eine Feststellung von Spielertrainer Jan Becker.