Ligavorschau

VfL Weidenhausen: Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos

Teaser KOL NORD: +++ Der Aufsteiger ist Tabellenletzter der Fußball-Kreisoberliga, war aber in kaum einem Spiel chancenlos. Vor dem Kellerduell mit Südkreis kehren einige Spieler ins Team zurück +++

von Redaktion · Heute, 16:12 Uhr · 0 Leser
Selbst gegen Spitzenteams konnte der VfL Weidenhausen mithalten. Gegen die SF/BG Marburg II (rechts Valentino Müller) unterlag der Aufsteiger um Verteidiger Asmir Ibrovic daheim nur knapp mit 1:2. © Jens Schmidt
Gladenbach-Weidenhausen. Beim VfL Weidenhausen ist die Ausgangslage vor dem Start in die Restrunde schwierig. Der Aufsteiger steht in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf Rang 16, also dem letzten Tabellenplatz. Der VfL befindet sich mitten im Abstiegskampf, in dem es mit dem Kellerduell gegen die FSG Südkreis am Sonntag (15 Uhr) gleich zur Sache geht. Umso überraschender ist eine Feststellung von Spielertrainer Jan Becker.

