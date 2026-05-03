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Ligabericht
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VfL Weidenhausen gelingt ein 5:4-Phyrrussieg
Teaser KOL NORD: +++ Der VfL besiegt Dreihausen in einem wilden Spiel durch ein spätes Tor mit 5:4, doch auch alle Kontraheten im Abstiegskampf punkten. Stadtallendorf II schießt sich zum Titel +++
Marburg-Biedenkopf. Eintracht Stadtallendorf II hat in der Fußball-Kreisoberliga Nord den Durchmarsch geschafft! Nach dem 7:2-Heimsieg gegen den Tabellenvierten TSV Michelbach ist der Aufsteiger nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Ganz klar auf Kurs Gruppenliga-Relegation segelt der SV Großseelheim, der das Spitzenspiel gegen den SV Emsdorf mit 1:0 gewann und als Tabellenzweiter nun acht Punkte Vorsprung auf Emsdorf und Michelbach aufweist.