VfL Weidenhausen gelingt ein 5:4-Phyrrussieg

Conor Beem (rechts) ist einer der agilsten Weidenhäuser Angreifer beim 5:4-Sieg gegen Leon Herbeners VfL Dreihausen. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Eintracht Stadtallendorf II hat in der Fußball-Kreisoberliga Nord den Durchmarsch geschafft! Nach dem 7:2-Heimsieg gegen den Tabellenvierten TSV Michelbach ist der Aufsteiger nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Ganz klar auf Kurs Gruppenliga-Relegation segelt der SV Großseelheim, der das Spitzenspiel gegen den SV Emsdorf mit 1:0 gewann und als Tabellenzweiter nun acht Punkte Vorsprung auf Emsdorf und Michelbach aufweist.