 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

VfL Weidenhausen gelingt ein 5:4-Phyrrussieg

Teaser KOL NORD: +++ Der VfL besiegt Dreihausen in einem wilden Spiel durch ein spätes Tor mit 5:4, doch auch alle Kontraheten im Abstiegskampf punkten. Stadtallendorf II schießt sich zum Titel +++

von Redaktion · Heute, 21:07 Uhr · 0 Leser
Conor Beem (rechts) ist einer der agilsten Weidenhäuser Angreifer beim 5:4-Sieg gegen Leon Herbeners VfL Dreihausen. © Jens Schmidt
Conor Beem (rechts) ist einer der agilsten Weidenhäuser Angreifer beim 5:4-Sieg gegen Leon Herbeners VfL Dreihausen. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Eintracht Stadtallendorf II hat in der Fußball-Kreisoberliga Nord den Durchmarsch geschafft! Nach dem 7:2-Heimsieg gegen den Tabellenvierten TSV Michelbach ist der Aufsteiger nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Ganz klar auf Kurs Gruppenliga-Relegation segelt der SV Großseelheim, der das Spitzenspiel gegen den SV Emsdorf mit 1:0 gewann und als Tabellenzweiter nun acht Punkte Vorsprung auf Emsdorf und Michelbach aufweist.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.