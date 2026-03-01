Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
VfL Weidenhausen gelingt der Befreiungsschlag
Teaser KOL NORD: +++ Der Kreisoberliga-Neuling gewinnt gegen die FSG Südkreis 3:1 und gibt die Rote Laterne ab. Düster sieht es beim TSV Amöneburg aus, der das Spiel bei Türk Gücü Breidenbach abschenkt +++
Marburg-Biedenkopf. Dem VfL Weidenhausen gelingt im ersten Spiel des Jahres der Befreiungsschlag! Das bisherige Schlusslicht der Fußball-Kreisoberliga Nord schlug am Sonntag im Kellerderby die FSG Südkreis 3:1 und reichte die Rote Laterne an den FV Wehrda weiter, der sich am Freitagabend im Stadtderby beim neuen Tabellendritten SF/BG Marburg II nach 2:1-Führung noch mit 3:5 geschlagen geben musste. Wie die Blau-Gelben stockte auch der FC Türk Gücü Breidenbach sein Konto auf 30 Punkte auf, brauchte dafür aber nicht aufzulaufen. Der TSV Amöneburg sagte sein Gastspiel am Hausberg aus Personalmangel ab.