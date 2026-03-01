 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

VfL Weidenhausen gelingt der Befreiungsschlag

Teaser KOL NORD: +++ Der Kreisoberliga-Neuling gewinnt gegen die FSG Südkreis 3:1 und gibt die Rote Laterne ab. Düster sieht es beim TSV Amöneburg aus, der das Spiel bei Türk Gücü Breidenbach abschenkt +++

Abstiegskampf mit Haken und Ösen: Südkreis-Kicker Adrian Schwitalla geht Weidenhausens Emilio Luca Valente an die Wäsche. Dessen Mitstreiter Dominik Jung (links) und Niclas Trey Distel (rechts) beobachten den nicht ganz sauberen Zweikampf mit Missfallen. © Jens Schmidt
Marburg-Biedenkopf. Dem VfL Weidenhausen gelingt im ersten Spiel des Jahres der Befreiungsschlag! Das bisherige Schlusslicht der Fußball-Kreisoberliga Nord schlug am Sonntag im Kellerderby die FSG Südkreis 3:1 und reichte die Rote Laterne an den FV Wehrda weiter, der sich am Freitagabend im Stadtderby beim neuen Tabellendritten SF/BG Marburg II nach 2:1-Führung noch mit 3:5 geschlagen geben musste. Wie die Blau-Gelben stockte auch der FC Türk Gücü Breidenbach sein Konto auf 30 Punkte auf, brauchte dafür aber nicht aufzulaufen. Der TSV Amöneburg sagte sein Gastspiel am Hausberg aus Personalmangel ab.

