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Ligavorschau
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VfL Weidenhausen geht gestärkt ins Derby beim SC Gladenbach
Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberliga: In Gladenbach messen sich Lokalrivalen, die perfekt in die Restrunde gestartet sind. Das gilt auch für Silberg/Eisenhausen, die die SG Nordkreis empfängt +++
Marburg-Biedenkopf. Mit dem 20. Spieltag nimmt die Restrunde in der Fußball-Kreisoberliga Nord weiter Fahrt auf – und aus heimischer Sicht stehen gleich drei Partien mit besonderer Brisanz an. Auf dem Hartplatz in Eisenhausen treffen die SG Silberg/Eisenhausen und die SG Nordkreis in einem direkten Duell aufeinander. Der Gladenbacher SC empfängt zum Derby den formverbesserten VfL Weidenhausen. Und der FC Türk Gücü Breidenbach will nach dem wilden 5:6 gegen den SV Emsdorf im Verfolgerduell gegen den TSV Michelbach wieder die Kurve kriegen.