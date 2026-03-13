VfL Weidenhausen geht gestärkt ins Derby beim SC Gladenbach

Da war das Derby-Hinspiel wieder offen: Weidenhausens Ruhat Ibrahim Okus (9) hat sich gegen Gladenbachs Kapitän Yannik Veith durchgesetzt und überwindet GSC-Torwart Mike Hausner zum 1:1. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Mit dem 20. Spieltag nimmt die Restrunde in der Fußball-Kreisoberliga Nord weiter Fahrt auf – und aus heimischer Sicht stehen gleich drei Partien mit besonderer Brisanz an. Auf dem Hartplatz in Eisenhausen treffen die SG Silberg/Eisenhausen und die SG Nordkreis in einem direkten Duell aufeinander. Der Gladenbacher SC empfängt zum Derby den formverbesserten VfL Weidenhausen. Und der FC Türk Gücü Breidenbach will nach dem wilden 5:6 gegen den SV Emsdorf im Verfolgerduell gegen den TSV Michelbach wieder die Kurve kriegen.