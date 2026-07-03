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Ligabericht
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VfL Weidenhausen belohnt sich zu selten für Kampf und Moral
Teaser KOL NORD/KLA BIEDENKOPF: +++ Aufsteiger VfL Weidenhausen ist keineswegs chancenlos durch die Kreisoberliga getaumelt und muss trotzdem zurück in die A-Liga, weil fast immer von irgendwas ein Quäntchen fehlte +++
Gladenbach-Weidenhausen. Manchmal kippt eine Saison nicht in einem einzigen Spiel, sondern in vielen kleinen Momenten. In einer vergebenen Chance. In einem Gegentor kurz nach der eigenen Führung. In einer Verletzung, die sich nicht kompensieren lässt. Beim VfL Weidenhausen war die Saison 2025/2026 in der Fußball-Kreisoberliga Nord, genau so eine. Keine, in der früh alles verloren war. Sondern eine, in der immer wieder noch etwas möglich schien – bis am Ende doch der direkte Wiederabstieg in die Kreisliga A steht.