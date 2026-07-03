VfL Weidenhausen belohnt sich zu selten für Kampf und Moral

Wieder eine Chance vertan: Asmir Ibrovic scheitert im Eins-gegen-eins an Oberwalgerns Torwart Niklas Harnack. Mit der 1:2-Niederlage in Minute 97 im zweiten Relegationsspiel war Weidenhausens Abstieg besiegelt. © Jens Schmidt

Gladenbach-Weidenhausen. Manchmal kippt eine Saison nicht in einem einzigen Spiel, sondern in vielen kleinen Momenten. In einer vergebenen Chance. In einem Gegentor kurz nach der eigenen Führung. In einer Verletzung, die sich nicht kompensieren lässt. Beim VfL Weidenhausen war die Saison 2025/2026 in der Fußball-Kreisoberliga Nord, genau so eine. Keine, in der früh alles verloren war. Sondern eine, in der immer wieder noch etwas möglich schien – bis am Ende doch der direkte Wiederabstieg in die Kreisliga A steht.