VfL Wanfried verpasst Auswärtspunkt

VfL steckt weiter im Tabellenkeller

Eine 1:4 (0:1)-Niederlage musste gestern Nachmittag der VfL in der Gruppenliga beim TSV Wolfsanger hinnehmen und kassierte damit die vierte Niederlage in Folge. Die Brombeermänner, die in der Begegnung auf dem Kunstrasenplatz in Wolfsanger auf einige Stammkräfte verzichten mussten, konnten im ersten Spielabschnitt die Partie offen gestalten, mussten in der 23. Minute aber den 0:1-Führungstreffer für den TSV einstecken. In der 52. Minute erzielte Fabian Voss (Foto) den 1:1-Ausgleichstreffer für seine Mannschaft, der VfL schöpfte neue Hoffnung und hatte nun das Spiel im Griff. Zehn Minuten später konnte der Gastgeber durch einen verwandelten Foulelfmeter zum 1:2 erneut in Führung gehen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ein insgesamt ausgeglichenes Spiel. Für die Vorentscheidung sorgte der Gastgeber in der 74. Minute, als das Team um Kapitän Mathias Tadeis Gambetta bei einem Angriff des TSV im Mittelfeld überlaufen wurde und dann der Gastgeber auf 1:3 erhöhen konnte. Den Schlusspunkte zum 1:4-Endstand setzte die Heimelf acht Minuten vor dem Spielende. Für den VfL wäre in diesem Spiel zumindest ein Punktgewinn möglich gewesen, der TSV war aber in der Torchancenverwertung effektiver und so musste das Team von VfL-Trainer Marco Althans die Heimreise mit leeren Händen antreten. Nach dem Spiel hat sich der Rückstand in der Tabelle auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf drei Punkte vergrößert. Für den VfL gilt bereits am kommenden Freitag - Neues Spiel, neues Glück - wenn der starke Aufsteiger FC Bosporus Kassel im Werrastadion seine Visitenkarte abgibt.