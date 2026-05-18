VfL Wanfried kämpft den TSV Holzhausen nieder

– Foto: Bernd Schädiger

Wichtiger 3:2-Sieg im Kampf um den Klassenerhalt

Zu einem im Abstiegskampf in der Gruppenliga eminent wichtigen 3:2 (0:1)-Heimerfolg kam der VfL gestern Nahmittag im Werrastadion gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten TSV Holzhausen. In der kampfbetonten Begegnung versuchte zu Beginn der VfL die Gäste aus dem Reinhardswald schon frühzeitig bei Spielaufbau zu stören. Es entwickelte sich in der Folgezeit ein ausgeglichenes Spiel ohne Höhepunkte und zwingenden Torchancen auf beide Seiten. In der 31. Minute dann der etwas überraschende 0:1-Führungstreffer für den TSV durch einen verwandelten Foulelfmeter. Bis zum Halbzeitpfiff tat sich dann im Werrastadion nicht mehr viel, dass sollte sich aber im zweiten Spielabschnitt ändern. Die Brombeermänner erwischten dann einen Start nach Maß, als sich der heute sehr spielstarke und wieselflinke Tom Ander an der Seitenlinie durchsetzte. Nach seiner Hereingabe wurde dann der Ball von einem TSV-Spieler zum 1:1-Ausgleich ins eigene Tor befördert (46.). Der VfL zeigte nun im Vergleich zur ersten Halbzeit ein anderes Gesicht und Übernahm mit druckvollem Spiel das Kommando in der Partie. In der 54. Minute dann die kalte Dusche für die Althans-Elf. Ausgangspunkt war ein Fehlpass im Mittelfeld, den die Gäste durch einen schnellen Spielzug zur erneuten 1:2-Führung nutzten. Die Hausherren ließen sich aber von dem Treffer nicht beeindrucken und mobilisierten nun ihren gesamten Kräfte. In der 58. Minute scheitere Mathias Tadeis Gambetta mit einem Schuss am glänzend reagierenden TSV-Torwart, kurze Zeit später strich ein Schuss von Gabriel Kuric knapp am Tor der Gästemannschaft vorbei. Mathias Tadeis Gambetta war es dann, der in der 63. Minute nach einer Ecke mit einem wuchtigen Kopfball das runde Leder ins TSV-Gehäuse zum 2:2-Ausgleichstreffer versenkte. Der VfL spielte nun druckvoll nach vorn, zeigte trotz des zweimaligen Rückstandes Moral und drängte auf den Führungstreffer. In der 69. Minute parierte der Torwart des TSV einen tollen Freistoß von Mathias Tadeis Gambetta und konnte den Ball noch um den Pfosten lenken. Nach dem darauf folgenden Eckball erzielte Dumitru Farcas das Tor zum 3:2 für seine Mannschaft und der VfL konnte damit die Begegnung drehen. Der TSV drängte nun in der Folgezeit auf den Ausgleichstreffer und die Nerven der vielen Zuschauer im Werrastadion waren zum Zerreißen gespannt. Es blieb aber bis zum Schlusspfiff beim 3:2-Sieg für den VfL, der Erfolg war aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit auch verdient. In der Tabelle konnte der VfL den TSV Holzhausen überholen und im VfL-Lager träumt man durch den Sieg weiter vom "Wunder von Wanfried". Schauplatz des nächsten Spiels des VfL ist erneut das Werrastadion, wenn am kommenden Sonntag der SV Kaufungen zu Gast ist.