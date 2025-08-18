VfL Wanfried gegen Eintracht Baunatal ohne Chance

Eine deutliche 0:5 (0:2)-Niederlage musste gestern der VfL im Werrastadion gegen Eintracht Baunatal hinnehmen. Es war die erwartet schwere Aufgabe für die Brombeermänner gegen einen der Meisterschaftsfavoriten in dieser Saison in der Gruppenliga.

Der Favorit ging bereits frühzeitig in der 5. Minute mit 0:1 in Front, als VfL-Schlussmann Jan Just mit einer guten Parade den Ball abwehren konnte, gegen den strammen Nachschuss war er dann aber machtlos. Nach dieser kalten Dusche für die Heimelf bestimmte dann in der Folgezeit das Spitzenteam aus Baunatal klar die Begegnung. Die technisch versierten und schnell aufspielenden Gäste setzten den VfL weiter unter Druck.

Das Team von VfL-Coach Marco Althans konnte in der Offensive kaum punkten und beschränkte sich weitgehend auf die Defensivarbeit. Nach einem schnellen Spielzug über die Flügel wurde in der 37. Minute die VfL-Abwehr ausgehebelt und so konnte ein Spieler der Eintracht freistehend im Strafraum die Führung auf 0:2 ausbauen. Die Gästemannschaft kontrollierte auch im zweiten Spielabschnitt klar die Partie und beherrschten Ball und Gegner. Nach einer Stunde Spielzeit erhöhten die Baunataler auf 0:3, es folgten noch zwei weitere Treffer (81./90.) zum völlig verdienen 0:5-Endstand für die Gäste. Die einzige Torchance für den VfL vergab Niklas Holzenleuchter in der 84. Minute, sein Schuss wurde aber vom Eintracht-Torhüter noch über die Latte gelenkt.

Das Spiel der Brombeermänner litt auch unter dem Ausfall einiger Spieler durch Verletzungen während der Partie im Werrastadion. Den nötigen Kampfgeist kann man der Mannschaft um Kapitän Dominic Just nicht absprechen, die Eintracht war an diesem Nachmittag aber eine Nummer zu groß für den VfL. Trotz der klaren und ersten Saisonniederlage im dritten Saisonspiel heißt es jetzt für den Aufsteiger nicht die Köpfe hängen lassen, sondern den Mund abputzen. Die benötigten Punkte gegen den Abstieg müssen gegen Mannschaften geholt werden, die auf dem Level des VfL spielen. Das nächste Spiel des VfL ist am kommenden Sonntag bei der SG Reinhardshagen.