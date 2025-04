VfL Wanfried erledigt Pflichtaufgabe

Der Gastgeber war über die gesamte Spielzeit hinweg die überlegene Mannschaft und übernahm von Spielbeginn an das Kommando. In der 20. Minute gingen die Brombeermänner mit 1:0 in Führung, als Maurice Burdzik nach einer Ecke am langen Pfosten das runde Leder nur noch über die Torlinie drücken musste. Sechs Minuten später machte erneut Maurice Burdzik den Doppelschlag perfekt und erzielte mit einem Kopfball das 2:0 für seine Farben.

Der VfL bestimmte nun weiter die Partie, ohne aber bis zum Halbzeitpfiff zu weiteren Toren zu kommen. Drei Minuten nach Wiederanpfiff baute Felix Schuchard mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze die Führung auf 3:0 aus und sorgte damit schon für die Vorentscheidung in diesem Spiel. Vom Tabellenletzten aus Wehretal ging während der Begegnung kaum Torgefahr aus und so verlebte VfL-Schlussmann Jan Just einen geruhsamen Nachmittag.