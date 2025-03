VfL Wanfried baut Tabellenführung aus

Zu einem insgesamt verdienten 2:0 (1:0)-Arbeitssieg kam der VfL Wanfried gestern Nachmittag gegen den TSV Waldkappel in der Kreisoberliga Werra-Meißner. Bei frühlingshaften Temperaturen und vor einer guten Zuschauerkulisse entwickelte sich in den ersten 20 Minuten eine ausgeglichene Partie ohne nennenswerte Höhepunkte, dass Geschehen spielte sich im Werrastadion zumeist zwischen den Strafräumen ab.

Der VfL gab weiter in der Partie den Ton an, es blieb aber bis zum Halbzeitpfiff bei der knappen Führung. Nachdem im zweiten Spielabschnitt gerade einmal fünf Minuten gespielt war, erhöhte Maurice Burdzik nach einer feinen Einzelleistung im Strafraum zum vielumjubelte 2:0 für sein Team. Drei Minuten später hatte dann Leonardo Heinrich das mögliche 3:0 zur Vorentscheidung auf dem Fuß, nach einem Pass von Maurice Burdzik traf er aber den Ball freistehend vor dem TSV-Tor nicht richtig und verpasste so einen weiteren Treffer für den VfL.

Die nächste VfL-Torchance vergab Mustafa Zeid in der 65. Minute, allein vor dem TSV-Tor traf er aber nur das Außennetz. Die Uhlenfänger kamen nun etwas besser ins Spiel und drängten die Hausherren ein auf das andere Mal in die eigene Hälfte zurück und versuchten den Anschlusstreffer zu erzielen. Die Begegnung gestaltete sich nun ausgeglichen, wobei in der 72. Minute VfL-Torwart Jan Just die erste Torchance für den TSV im Spiel zunichte machte.