VfL Waiblingen setzt langfristig auf Trainer-Trio

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Bereits im vergangenen Sommer wurde beim VfL Waiblingen ein umfassender struktureller und sportlicher Neuaufbau eingeleitet. Dieses Projekt wird nun konsequent fortgeführt. Oberste Priorität bis zum Ende der laufenden Saison bleibt die Festigung eines wettbewerbsfähigen Fundaments. Ein zentraler Baustein ist hierbei die erfolgreiche Integration der talentierten Akteure aus der eigenen A-Jugend, die gemeinsam mit erfahrenen Leistungsträgern zu einer homogenen Einheit geformt werden sollen. Die sportliche Leitung unterstreicht, dass dieser Prozess die Basis für den langfristigen Erfolg der Herrenmannschaft bildet.

Der VfL Waiblingen stellt frühzeitig die Weichen für die sportliche Zukunft der Herrenmannschaft. Das aktuelle Trainerteam hat seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben und setzt damit ein deutliches Zeichen für Stabilität und eine nachhaltige Entwicklung im Verein.

Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung des Trainertrios, bestehend aus Adem Sahin, Faruk Civelek und Musab Sahin, setzt der Verein auf eine Lösung, die Fachkompetenz mit tiefer Vereinsidentifikation vereint:

Faruk Civelek (Co-Trainer) bringt seine weitreichende Erfahrung aus der Oberliga in die Trainingsarbeit ein.

Musab Sahin (Co-Trainer) komplettiert das Trio und sorgt für wichtige Impulse in der individuellen Weiterentwicklung der Spieler.

Das Trio agiert weiterhin in der Rolle der spielenden Trainer. Diese Präsenz auf dem Platz ermöglicht es ihnen, die junge Mannschaft in entscheidenden Spielphasen direkt zu führen und die taktische Marschroute unmittelbar umzusetzen.

Identifikationsfiguren auf dem Platz: Mert Aslan und Taner Yildirim

Eine zentrale Säule in diesem Gefüge bilden die beiden Kapitäne Mert Aslan und Taner Yildirim. Sie sind weit mehr als nur Bindeglieder zum Trainerteam: Als absolute Vorbilder gehen sie auf und neben dem Platz voran. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer Mentalität geben sie der jungen Mannschaft den nötigen Halt und fungieren als verlängerter Arm der Trainer direkt im Spielgeschehen. Ihre Präsenz ist entscheidend, um die sportliche Vision des Vereins mit Leben zu füllen und die Mitspieler durch ihre Vorbildfunktion zu Höchstleistungen anzuspornen.

Gemeinsame Vision für den Erfolg

„Wir sind überzeugt, mit diesem Trainerteam und unseren starken Führungspersönlichkeiten auf dem Feld den idealen Weg für den VfL gefunden zu haben“, heißt es aus der Vereinsführung. Das Gespann steht für eine motivierende Ansprache und eine klare sportliche Vision, die über den Tag hinausreicht. Durch die frühzeitige Planungssicherheit kann sich die Mannschaft nun vollumfänglich auf die sportlichen Aufgaben der Rückrunde konzentrieren, um den eingeschlagenen Weg des Neuaufbaus erfolgreich zu vollenden.