VfL Wahrenholz startet strukturiert in die Rückrunde

Der VfL Wahrenholz nutzt die Winterpause der Bezirksliga Braunschweig Staffel 1 intensiv zur sportlichen und organisatorischen Vorbereitung auf die Rückrunde der Saison 2025/26. Seit Anfang Dezember befindet sich die Mannschaft offiziell in der spielfreien Phase, blieb jedoch keineswegs untätig.

Bereits vor dem offiziellen Vorbereitungsstart erhielten die Spieler individuelle Laufpläne. „Vor der eigentlichen Vorbereitung haben wir Laufpläne erstellt, die die Spieler in Eigenregie absolvieren müssen“, so Neumann. Der Startschuss für die intensive Phase fällt am 25. Januar. Vier Wochen mit drei Trainingseinheiten pro Woche sowie Testspielen sind vorgesehen, ehe am 22. Februar das erste Rückrundenspiel gegen Wilsche ansteht.

„Dennoch haben wir uns regelmäßig in der Halle getroffen, um uns für die Turniere fit zu halten“, erklärt Trainer Marcel Neumann. Bei mehreren Hallenturnieren sammelte das Team Spielpraxis – mit Erfolg: Sowohl der Nord Cup als auch der Samtgemeinde Cup wurden gewonnen.

Sportlich blickt der Trainer nüchtern auf den bisherigen Saisonverlauf. „Durchwachsen“, lautet sein Fazit. Zwar habe es Spiele gegeben, „wo die Leistung nicht zufriedenstellend war oder ein wenig die Erfahrung beziehungsweise Cleverness gefehlt hat“, gleichzeitig präsentierte sich die Mannschaft in anderen Partien „richtig gut und abgezockt“.

Aufgrund der winterlichen Bedingungen setzt der VfL auf flexible Trainingsformen. „Wie jeden Winter wird aufgrund der Witterung Kreativität gefragt sein“, sagt Neumann. Spinning, Jumping-Fitness und Einheiten im Studio ergänzen den Trainingsplan.

Nach dem Umbruch im Sommer – mehrere Leistungsträger hatten den Verein verlassen oder ihre Einsatzzeiten reduziert – seien Schwankungen einkalkuliert gewesen. „Insgesamt ist noch Luft nach oben“, betont Neumann.

Integration der neuen Spieler als positives Signal

Besonders zufrieden zeigt sich der Trainer mit der Einbindung der jüngeren Akteure. „Die Integration der neuen Spieler“ sei besser verlaufen als erwartet. Nach dem Abschied dreier Vereinslegenden und dem Rückzug weiterer Stammkräfte hätten vor allem die Nachwuchsspieler Verantwortung übernehmen müssen. „Damit bin ich sehr zufrieden“, so Neumann.

Enge Niederlagen, Platzverweise und schwache Heimbilanz

Probleme zeigten sich vor allem in engen Spielen. „Wir haben viele Spiele mit nur einem Tor Unterschied verloren“, erklärt der Coach. Mit mehr Erfahrung hätte man „zum jetzigen Zeitpunkt mehr Punkte“.

Hinzu kamen Disziplinprobleme: „Ein weiterer Punkt sind die drei überflüssigen Platzverweise. Da haben wir uns selbst geschwächt und mussten lange auf wichtige Spieler verzichten.“ Auch die Heimauftritte sollen stabiler werden. „Erwähnenswert ist auch unsere schlechte Heimbilanz. Da müssen wir besser werden!“

Ziel: Erfolgreichere Rückrunde und Platz unter den Top sechs

Für die zweite Saisonhälfte hat sich der VfL klare Ziele gesetzt. „Wir wollen natürlich so viele Punkte wie möglich sammeln“, sagt Neumann. Entscheidend sei, „dass wir eine erfolgreichere Rückrunde als Hinrunde spielen“. Gelinge das, sei „ein Platz unter den ersten Sechs drin“.

Personell erhält das Team gezielte Unterstützung. Mit Noel Lass kommt ein Talent aus der A-Jugend des MTV Gifhorn nach Wahrenholz. „Ein vielversprechendes Talent und echten Wahrenholzer“, nennt Neumann den Neuzugang.

Zudem rückt Phil-Taylor Borchert aus der zweiten Herrenmannschaft in den erweiterten Kader auf. „Er wird die Vorbereitung bei uns mitmachen und dann schauen wir, wohin der Weg führt.“

Auch Jan Reitmeier und Jan Evers kehren nach Verletzungspausen zurück. „Sie sind zwar keine Neuzugänge, dennoch konnten beide in der Hinrunde, aufgrund von Verletzungen, kein einziges Spiel bestreiten.“

Vorsfelde II als Meisterfavorit

Mit Blick auf die Liga sieht Neumann den Titelkampf klar strukturiert. „Wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich Vorsfelde II sagen.“ Aus seiner Sicht spielen sie „den besten Fußball“. Gleichzeitig traut er auch Hillerse zu, „bis zum Schluss ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden“ zu können.