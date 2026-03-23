VfL Wahrenholz holt David Ende zurück Ehemaliger Aufstiegsheld wird Co-Trainer – Vertrauter von Marcel Neumann soll junge Mannschaft weiterentwickeln von Redaktion · Heute, 10:38 Uhr · 0 Leser

Der VfL Wahrenholz erweitert sein Trainerteam für die Saison 2026/27 um eine bekannte Persönlichkeit: Mit David „Dave“ Ende kehrt ein früherer Leistungsträger und Aufstiegsgarant an den Taterbusch zurück – diesmal in neuer Rolle an der Seitenlinie.

Mit der Verpflichtung von David Ende als Co-Trainer setzt der VfL Wahrenholz auf Kontinuität, Vereinsnähe und Erfahrung. Ende ist im Umfeld des Klubs kein Unbekannter: Zwischen 2010 und 2015 prägte er als Spieler eine erfolgreiche Phase und feierte zwei Aufstiege – zunächst in die Kreisliga, anschließend in die Bezirksliga. Auch abseits des Platzes hat der Neuzugang bereits Spuren hinterlassen. Als Trainer und Co-Trainer der zweiten Herrenmannschaft war er am Aufstieg in die Kreisliga beteiligt. Nun folgt der nächste Schritt: die Rückkehr zur ersten Mannschaft – mit klarer Perspektive.

Teammanager Jan Schöbel hebt insbesondere die menschliche und sportliche Komponente hervor. Ende bringe „viel Leidenschaft für den Fußball“ sowie eine „absolut positive Aura“ mit. Zudem verfüge er über einen großen Erfahrungsschatz aus seiner aktiven Laufbahn – unter anderem als Kapitän in der A-Jugend Niedersachsenliga beim MTV Gifhorn sowie als Teil der Oberliga-Mannschaft der ersten Herren. Auch Cheftrainer Marcel Neumann, zugleich ein langjähriger Weggefährte und Cousin von Ende, sieht in der Verpflichtung eine Ideallösung. Die gemeinsame Vergangenheit und das gegenseitige Vertrauen seien ein klarer Vorteil. Besonders im Bereich der individuellen Förderung junger Spieler erhofft sich Neumann neue Impulse.