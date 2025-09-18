VfL Wahrenholz bereitet sich auf richtungsweisendes Duell gegen Göttin

Am Sonntag empfängt der VfL Wahrenholz die zweite Mannschaft von SVG Göttingen 07. Trotz drei Ausfällen zeigt sich Trainer Michael zuversichtlich und mahnt, die nötige Ruhe vor dem Tor zu bewahren.

Am dritten Spieltag der Landesliga trifft der VfL Wahrenholz auf SVG Göttingen 07 II. Wahrenholz konnte bisher einen Punkt aus drei Spielen sammeln und liegt auf dem zehnten Tabellenplatz, Göttingen 07 II steht ohne Punkte am Tabellenende.

Trainer Michael schätzt die Ausgangslage realistisch ein: „Ein sehr wichtiges Spiel, nicht nur für uns, sondern auch für SVG 2. Zum Gegner kann ich nicht viel sagen, sie sind Aufsteiger, daher ein unbeschriebenes Blatt für uns. Sicherlich haben sie noch die Euphorie vom Aufstieg, aber man sieht, wie schwer es in der Liga ist.“