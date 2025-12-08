VfL Vierraden: Danny Zimmermann im WDR für Kacktor nominiert

Danny Zimmermann vom VfL Vierraden ist in der beliebten WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ für das „Kacktor des Monats“ nominiert. Das teilt der VfL Vierraden dazu gegenüber FuPa mit:

"Im Lübzer Kreispokal Achtelfinale sind wir zu Hause auf Rot-Weiß Prenzlau II getroffen. In der 77. Minute erzielte Danny Zimmermann dabei das 5:1. Aufgrund der Entstehung des Treffers und unserer Videoaufzeichnung der Veo entschieden wir uns, das Tor dem WDR (in Absprache mit dem Torwart von Prenzlau) zur Verfügung zu stellen und im Rahmen der Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ zu veröffentlichen.

In der gestrigen Sendung wurde der Treffer dann zur Wahl für das „Kacktor des Monats November 2025“ nominiert. Eine durchaus skurrile Geschichte, aber auch etwas besonderes, denn welcher Verein aus der Region kann das schon von sich behaupten, in einem solchem Format zu erscheinen. Nun wollen wir als Verein natürlich auch den Titel und die damit verbundene Nominierung zum „Kacktor des Jahres 2025“.