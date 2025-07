VfL Vichttal verlängert mit Andi Avramovic bis 2027

Der VfL Vichttal und Cheftrainer Andi Avramovic schaffen frühzeitig Fakten. Der Fußball-Mittelrheinligist hat den Vertrag mit seinem Coach bis Juni 2027 verlängert. Damit würdigt der Verein „die kompetente und hoch engagierte Arbeit des Trainers“, heißt es vom Club am Dörenberg. Avramovic, seit zehn Jahren Trainer von Vichttal, gelang nach einer herausfordernden Hinrunde, die seine Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz beendete, eine furiose Aufholjagd in der Rückrunde. Am Ende der Spielzeit stand der VfL auf Platz acht.

