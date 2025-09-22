– Foto: Michael Schneiders

VfL Vichttal überrollt Pesch und übernimmt die Tabellenspitze Der VfL zeigt sich eiskalt, Pesch verzweifelt an eigenen Ballverlusten. Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Pesch VfL Vichttal

Der VfL Vichttal hat seine starke Frühform bestätigt und mit einem deutlichen 5:1-Sieg beim FC Pesch die Tabellenführung in der Mittelrheinliga übernommen. Sinan Ak brachte die Gäste schon früh in Führung (5.), ehe Yassine Ali Gnondi (49.), Dogukan Türkmen (58./63.) und Janes Pollmann (76.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Der eingewechselte Mamadou Ba gelang zumindest der Ehrentreffer für Pesch (80.). Während Vichttal nun punktgleich mit Bergisch Gladbach an der Spitze steht, bleibt der FC Pesch mit nur einem Zähler auf Rang 14 stecken.

Peschs Trainer Adriano Terranova ärgerte sich vor allem über die eigene Fehlerquote: „Wir liegen früh 0:1 in Rückstand, arbeiten uns dann aber ins Spiel. Wir spielen so wie wir es vorgenommen haben, mutig nach vorne und versuchen, uns Chancen herauszuspielen, werden aber nicht zwingend gefährlich. Hinten muss man ehrlicherweise sagen, hält ja unser Keeper Darlington Ticha auch zwei, drei hundertprozentige.“

Terranova: "Machen viel zu viele Fehler" Der zweite Durchgang brachte die Entscheidung schnell: „Für die zweite Halbzeit haben wir uns dann viel vorgenommen, bekommen dann aber auch kurz nach Wiederanpfiff das 0:2. Am Ende machen wir viel zu viele Fehler in der Umschaltbewegung, wir spielen ganz gut bis ins vordere Drittel, verlieren dann den Ball und in der Umschaltbewegung ist Vichttal natürlich brutal stark. Sie machen dann quasi fast aus jeder Chance ein Tor, verlieren das Ding leider verdient 1:5, muss man so neidlos anerkennen“, resümierte Terranova.