VfL Vichttal überrollt 1. FC Düren – 6:0 an der Westkampfbahn

Für die Gastgeber, die an der Westkampfbahn normalerweise schwer zu schlagen sind, entwickelte sich der Nachmittag zu einem bitteren Erlebnis. Bereits früh geriet der 1. FC Düren in Rückstand und verlor die Partie spätestens kurz vor der Halbzeit komplett aus der Hand.

Doch kurz vor der Pause brach das Spiel komplett auseinander. Max Peters erhöhte nach Vorarbeit von Canel Cetin auf 2:0 (43.), ehe Henrik Artz (45.+1) und Cetin selbst (45.+4) innerhalb weniger Minuten nachlegten. Innerhalb von fünf Minuten stand es plötzlich 0:4.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Nach einem Foul an Max Peters zirkelte Niklas Valerius einen Freistoß sehenswert direkt zur frühen Führung ins Tor (7.). Dürens Trainer Luca Lausberg sah sein Team dennoch zunächst ordentlich im Spiel: „Dabei fand ich eigentlich, dass wir gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen sind.“ Nach dem Gegentreffer habe seine Mannschaft sogar eine Phase von zehn bis fünfzehn Minuten gehabt, in der sie gut dagegenhielt.

„Kurz vor der Halbzeit machen wir uns das Spiel dann allerdings komplett selbst kaputt. Innerhalb kürzester Zeit kassieren wir drei Gegentreffer, und das darf so natürlich nicht passieren“, analysierte Lausberg. Gleichzeitig erkannte er die Qualität des Gegners an: „Vichttal hat da eine enorme Qualität gezeigt – sehr effektiv, mit klaren Abschlüssen.“

Schadensbegrenzung nach der Pause

Mit dem deutlichen Rückstand zur Halbzeit war die Partie praktisch entschieden. „Wenn du mit einem 0:4 in die Halbzeit gehst, ist gegen so einen Gegner natürlich klar, dass es in der zweiten Hälfte in erster Linie um Schadensbegrenzung geht“, erklärte Lausberg.

Die Gäste ließen dennoch nicht nach. Jan-Henrik Rother erhöhte nach gut einer Stunde auf 5:0 (63.), ehe Janes Pollmann kurz vor Schluss den Endstand markierte (87.). Am Ende standen sechs Treffer und sechs verschiedene Torschützen auf Seiten der Vichttaler.

„Perfekter Nachmittag“ für Vichttal

Für Vichttals Co-Trainer Sanjin Talic war der Auswärtssieg entsprechend ein rundum gelungener Auftritt. „Es war ein perfekter Nachmittag für uns – vor 450 Zuschauern und mit einem sehr lautstarken VfL-Vichttal-Auswärtsblock im Rücken.“

Besonders zufrieden zeigte er sich mit der Effizienz und der Geschlossenheit seiner Mannschaft. „Wir haben viele schöne Tore erzielt und mit sechs verschiedenen Torschützen unseren höchsten Saisonsieg eingefahren.“ Entscheidenden Anteil hatte dabei die Phase kurz vor der Pause: „Kurz vor der Pause haben wir das Spiel mit drei Treffern innerhalb von fünf Minuten praktisch entschieden.“

Talic hob außerdem hervor, wie seine Mannschaft die äußeren Bedingungen angenommen habe. „Der Schlüssel zum Erfolg war heute, dass wir den holprigen Platz angenommen haben. Außerdem haben wir sehr konzentriert verteidigt und dem Gegner kaum Möglichkeiten zugelassen.“

Während der VfL Vichttal mit dem Kantersieg auf Rang drei klettert und sich im oberen Tabellenbereich festsetzt, bleibt dem 1. FC Düren nur die Aufarbeitung einer empfindlichen Niederlage. Für Trainer Lausberg steht fest, worauf es nun ankommt: „Es ist eine sehr harte Niederlage, aber uns war auch bewusst, dass so etwas im Laufe einer Saison passieren kann – gerade mit einer jungen Mannschaft wie unserer. Wichtig ist jetzt, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und im nächsten Spiel wieder zu punkten.“