VfL Vichttal: Kapitän Jan Rother bleibt zwei weitere Jahre

Rother ist seit einigen Jahren eine feste Größe im Team und gehört zu den dienstältesten Spielern im Kader. In seiner Laufbahn beim VfL 08 Vichttal absolvierte er 91 Spiele in der Mittelrheinliga, erzielte dabei 15 Tore und lieferte elf Assists.

"Jans Leistungen sind ein wichtiger Teil des Erfolgs des VfL 08 Vichttal in den letzten Jahren. Nachdem Jan in der Hinrunde der Saison 2024/25 mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatte, sind wir überzeugt, dass er in der Rückrunde einen wichtigen Beitrag zu unserem Ziel, dem Klassenerhalt, leisten wird“, erklärt Philip Gibbons, sportlicher Leiter des VfL 08 Vichttal.