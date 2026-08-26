VfL Vichttal eröffnet die Saison gegen den neuen Dürener Schwung Dürens neuer Coach Simon sieht den Druck ganz beim Gastgeber. von Andreas Santner · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Im letzten Aufeinandertreffen siegte der VfL Vichttal mit Jan-Henrik Rother klar mit 6:0. – Foto: Ayhan Gündüz

Die Mittelrheinliga meldet sich aus der Sommerpause zurück: Am Freitagabend steigt am Sportpark Dörenberg der offizielle Startschuss in die neue Spielzeit, wenn der VfL Vichttal den 1. FC Düren zum Eröffnungsderby empfängt. Der ambitionierte Tabellenfünfte der vergangenen Saison trifft dabei auf einen neu formierten Kontrahenten.

Beim VfL Vichttal geht die Mannschaft von Cheftrainer Andi Avramovic (49) erneut mit hohem Anspruch an den Start. Die Generalprobe glückte am vergangenen Samstag im Verbandspokal, als sich das Team nach Verlängerung mit 2:1 gegen den Ligakonkurrenten SpVg Frechen 20 durchsetzte. Auch die Erinnerungen an die jüngsten Duelle verleihen Rückenwind: In der abgelaufenen Spielzeit behielt Vichttal gegen Düren mit 4:1 zu Hause und im März mit 6:0 auswärts zweimal überaus deutlich die Oberhand. Talic: "Erwarten ein packendes Derby" Vichttals Co-Trainer Sanjin Talic (45) zieht eine zufriedene Bilanz der Vorbereitung, hebt aber die Ausgeglichenheit der Liga hervor: „Wir erwarten einen energievollen, spielstarken Gegner und ein packendes Derby. Deswegen lassen wir uns von der Erwartungshaltung nicht aus der Ruhe bringen.“ Bis auf die Langzeitverletzten ist der Kader am Freitag vollständig.

Beim 1. FC Düren gab es nach Rang elf in der Vorsaison einen Wechsel an der Seitenlinie: Philipp Simon (32), der zuvor selbst als Taktgeber auf dem Platz stand, übernahm den Posten von Luca Lausberg, der zum Saisonende auf eigenen Wunsch zurückgetreten war. Dürens Einstand unter Simon gelang im Mittelrheinpokal durch ein 2:0 beim Landesligisten Germania Teveren. Simon: „Vichttal geht als klarer Favorit in die Partie“ Vor dem Duell blickt der neue Chefcoach voller Vorfreude auf die Aufgabe: „Vichttal geht als klarer Favorit in die Partie und ist für mich der klare Aufstiegsfavorit. Dementsprechend liegt der Druck auch bei Vichttal, und wir können mutig und ohne großen Druck in das Spiel gehen.“ Bis auf die beiden Langzeitverletzten Dominik Marko und Vinzent Zingel stehen auch den Gästen alle Akteure zur Verfügung.