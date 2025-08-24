VfL Vichttal erfüllt die Pflichtaufgabe

Beim Bezirksligisten Kohlscheider BC gewinnt der Mittelrheinligist im FVM-Pokal 4:0. Außenseiter hält sehr gut dagegen.

Am Ende war es das Spiel, das der VfL Vichttal so erwartet hatte. Gegen den Fußball-Bezirksligisten Kohlscheider BC musste der Mittelrheinligist Geduld beweisen und ruhig sein Spiel durchziehen. Am Ende war es mit 4:0 (2:0) ein verdienter Sieg. Allerdings hatten die Kohlscheider durchaus ihre Chancen. Die Gäste hätten ihre dagegen besser verwerten müssen, wie Trainer Andi Avramovic fand.

Vom Anpfiff weg waren die Kohlscheider körperlich sehr präsent. Mit drei Innenverteidigern stand der Bezirksligist kompakt und hielt läuferisch sehr gut gegen die spielstarken Vichttaler dagegen. Bei den Gästen kurbelten Mustapha Chahrour und Nuredin Alikhan immer wieder den Spielaufbau an, allerdings fehlten zu Beginn der Partie das Tempo und die Genauigkeit. Ein Freistoß des starken Sinan Ak sorgte in der 7. Minute für Gefahr. Trotz einer kleinen Unsicherheit des ansonsten überragend haltenden KBC-Torhüters Jannik Hohnl konnte die Situation entschärft werden.

Die Kohlscheider Spieler feuerten sich immer wieder gegenseitig an. Und auch etwa zehn junge selbsternannte „Ultras“ sorgten mit Trommeln und Gesängen für Unterstützung. Mit fairen Grätschen und Zweikampfhärte verhinderten die Kohlscheider größere Chancen der Vichttaler. In der 15. Minute dann sogar die Riesenchance bei einem Konter, als der sehr agile Jacob Nkrumah-Sarfo einen langen Ball erlief und mit links knapp am Tor vorbeischoss.

Danach das gleiche Bild. Vichttal mit viel Ballbesitz, aber noch nicht zwingend. In der 24. Minute dann die Führung. Eine schöne Flanke von rechts von Henrik Artz rutschte im Sechzehner durch, und am langen Pfosten musste der quirlige Sinan Ak nur noch abstauben. „Das war die typische Chronologie für so ein Pokalspiel“, sagte Vichttals Coach Andi Avramovic nach dem Spiel. „Die Kohlscheider haben viel investiert und wir mussten uns erst einmal an die Gesamtgegebenheiten gewöhnen.“ Avramovic war froh, „dass wir die Zeit bis zum ersten Tor unbeschadet überstanden haben. Danach haben wir das Resultat dann für uns geöffnet.“

Der KBC ließ nicht locker, erkämpfte sich Bälle und kam in der 27. Minute sogar zu drei Eckbällen hintereinander. Die Gäste ließen sich ihrerseits aber nicht aus der Ruhe bringen, spielten gelungene Doppelpässe, und immer wieder setzte sich der dribbelstarke und trickreiche Ak über links durch. In der 36. Minute hatte er Pech, als er nach einem kleinen Sololauf nur den Pfosten traf.

Eine Minute später dann wieder ein gefährlicher Konter des KBC. Den langen Ball konnte der Vichttaler Torwart Frederik Said mit sehr viel Risiko entschärfen.

2:0 kurz vor der Pause

Der VfL spielte, der KBC kämpfte. Als alle mit einer knappen Pausenführung rechneten, sorgte Chahrour mit einem Schlenzer für das 2:0 (45.+2.). „Das war natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt“, befand der Kohlscheider Trainer Jonas Schäfer nach dem Spiel.

Dennoch zeigten sich die Kohlscheider nach Wiederanpfiff mutig und weiterhin kampfbereit. Und die Vichttaler mussten erst einmal wieder den Faden finden. Einige gute Aktionen liefen nun über den rechten Außenverteidiger Pepijn Schlösser. In der 54. Minute scheiterte Bismark Quayson mit einem Schuss. Die beste Möglichkeit im zweiten Durchgang hatte dann in der 56. Minute Chahrour. Sein Schlenzer aus sechzehn Metern wäre sicher ins Tor geflogen, aber Abwehrrecke Sebastian Gösgens rettete mit dem Kopf kurz vor der Torlinie.

Aufregung dann in Minute 63. Nach einer Hereingabe von rechts ging Quayson zu Boden und flog ins Tornetz. Der Schiedsrichter hatte ein Foul von Jannik Hohnl gesehen und entschied auf Strafstoß. Ak trat an, aber Hohnl hielt, allerdings war Dogukan Türkmen sehr schnell nachgelaufen und drückte den Ball zum 3:0 über die Linie.

Nach diesem Treffer und der Vorentscheidung ließen die Kohlscheider nach. Die Läufe wurden schwerer, die Räume größer. Der KBC kam kaum noch nach vorne. In der 73. Minute markierte Alikhan nach einem schönen Zuspiel von Schlösser das 4:0. In der 87. Minute dann noch die dicke Chance für den eingewechselten Kohlscheider Jeremy Labas nach toller Vorarbeit von Aguinaldo Sousa Ramos. Seinen Schuss aus acht Metern hielt Said stark. Auf der anderen Seite vergab in der 90. Minute noch der ebenfalls eingewechselte Janes Pollmann frei vor dem Tor.

„Wir haben insgesamt zu viele Chancen liegengelassen“, kritisierte Avramovic nach dem Spiel. Er sei dennoch zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Dass auch der Gegner einmal zu einer Chance komme, passiere eben. „Ansonsten haben wir das Spiel aber gut kontrolliert.“ KBC-Trainer Schäfer hatte seinen Spielern nach dem Match noch auf dem Platz gesagt, „dass das Spiel besser als jeder Test war“. Er sieht seine Mannschaft für den Saisonstart nächste Woche in Bergrath gut vorbereitet. Für den VfL Vichttal geht es am ersten Spieltag zu Hause gegen den Regionalliga-Absteiger und Aufstiegsfavoriten Eintracht Hohkeppel. Dann steht auch schon der Gegner in der nächsten Runde des FVM-Pokals fest. Die Auslosung am kommenden Dienstag, die live bei Facebook übertragen wird, will Avramovic sich aber nicht anschauen. Der Fokus liegt auf dem ersten Ligaspiel.

