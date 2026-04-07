VfL Vichttal angelt sich Weiden-Kapitän Meik Kühnel Der Tabellenzweite der Mittelrheinliga verstärkt sich mit Regionalliga-Erfahrung: Routinier erhält Zweijahresvertrag. von Andreas Santner · Heute, 10:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Elmar Cüpper

Der VfL Vichttal untermauert seine Ambitionen in der Spitzengruppe und landet einen Transfer-Coup für die kommende Spielzeit: Meik Kühnel wechselt im Sommer an den Dörenberg. Der 31-jährige Mittelfeldmotor ist derzeit noch Kapitän beim Ligarivalen Teutonia Weiden und bringt die Erfahrung aus fast 300 Pflichtspielen im höherklassigen Amateurfußball mit.

Ein bekanntes Gesicht für die Zentrale Mit Meik Kühnel gewinnt die Mannschaft von Trainer Andi Avramovic nicht nur sportliche Qualität, sondern auch eine echte Führungspersönlichkeit. Der gebürtige Aachener, der unter anderem bei der Alemannia ausgebildet wurde, ist in der regionalen Fußballszene bestens vernetzt. Neben Stationen beim Wuppertaler SV, dem FC Wegberg-Beeck und dem 1. FC Düren hat er sich zuletzt auch in der Baller League (u.a. Calcio Berlin) einen Namen gemacht. Die Statistik des Rechtsfußes liest sich beeindruckend: 195 Regionalliga-Einsätze und 95 Partien in der Mittelrheinliga stehen in seiner Vita. In Vichttal soll er nun die nötige Erfahrung ins defensive Mittelfeld bringen und die junge Mannschaft stabilisieren.

„Wir freuen uns sehr, dass Meik ab Sommer 2026 für den VfL 08 Vichttal auflaufen wird! Nach mehreren persönlichen Gesprächen bin ich fest davon überzeugt, dass Meik sowohl menschlich als auch sportlich zu 100 % zu unserem Verein passt. Mit der Erfahrung aus knapp 200 Regionalliga-Einsätzen ist er genau der routinierte Sechser, den wir uns für unser Zentrum gewünscht haben. Mit seiner Spielübersicht, seiner Zweikampfstärke und seinen Führungsqualitäten soll er eine zentrale Rolle in unserem Team einnehmen und insbesondere den jüngeren Spielern als wichtige Orientierung dienen. Meik hat bei uns einen Zweijahresvertrag unterschrieben“, zeigt sich Philip Gibbons aus der sportlichen Leitung des VfL begeistert über den Neuzugang. Wiedersehen mit alten Weggefährten Für Kühnel selbst ist der Wechsel ein logischer Schritt, um weiterhin auf Top-Niveau zu agieren. Während sein aktueller Verein Teutonia Weiden tief im Abstiegssumpf steckt, spielt Vichttal als Tabellenzweiter – mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bergisch Gladbach – eine herausragende Rolle. Ein weiterer Faktor für die Entscheidung war die hohe Dichte an Bekannten: Bereits im letzten Sommer wechselten mit Canel Cetin, Robin Ahns, Frederik Said, Nuredin Ali Khan, Niklas Valerius und Yassine Ali Gnondi gleich sechs Spieler aus Weiden nach Vichttal.