Am Ende der Saison hat der VfL Vichttal doch noch einen Grund zum Jubeln. – Foto: Ayhan Gündüz

VfL Vichttal: "An dem Kader werden wir viel Freude haben" Mit neuem Schwung und breitem Kader: VfL Vichttal blickt optimistisch voraus

Der VfL Vichttal hat in der vergangenen Mittelrheinliga-Saison eine der spektakulärsten Aufholjagden hingelegt. Nach einer enttäuschenden Hinrunde mit gerade einmal elf Punkten überwinterte das Team von Trainer Andi Avramovic als Tabellenletzter – nur um sich mit einer furiosen Rückserie doch noch frühzeitig zu retten. Am Ende stand Platz acht mit 41 Punkten. Nun soll die neue Spielzeit deutlich konstanter verlaufen. Und die Voraussetzungen dafür sind vielversprechend.

„Wir sind als Vizemeister in die letzte Saison gestartet und wurden sofort von allen Mannschaften sehr ernst genommen“, blickt Philip Gibbons aus der sportlichen Leitung zurück. „In der Winterpause standen wir auf dem letzten Tabellenplatz. Wir haben uns dann auf einigen Positionen verstärkt und in der Rückrunde wieder zu alter Form gefunden. Wir haben zu jeder Zeit an den Klassenerhalt geglaubt.“ Starke Vorbereitung – starke Neuzugänge

Trainer Avramovic (48) kann in der Vorbereitung auf eine breit aufgestellte Mannschaft bauen, in der die Neuzugänge schnell angekommen sind. „Die Vorbereitung läuft sehr gut, die neuen Jungs haben sich mega integriert und wir haben jetzt schon eine tolle Stimmung im Team“, sagt Gibbons. „Das Tempo im Training ist sehr ordentlich und es macht einfach Spaß, die Jungs arbeiten zu sehen.“ Der VfL hat auf dem Transfermarkt klug agiert und den Kader sowohl in der Spitze als auch in der Breite verbessert. „Wir sind auf allen Positionen doppelt besetzt und haben wunschgemäß einen Kader, der in der Breite top aufgestellt ist“, sagt Gibbons. Besonders erfreulich: Viele der Neuen bringen bereits Erfahrung aus der Mittelrheinliga mit. „Bei den Neuzugängen sind einige Jungs dabei, die in der Mittelrheinliga schon bewiesen haben, über welche fußballerischen Qualitäten sie verfügen. An dem Kader werden wir kommende Saison viel Freude haben.“