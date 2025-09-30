VfL verteidigt weiter stabil – Janotta überzeugt beim Startelfdebüt

Der VfL Osnabrück hat am Sonntagabend im Flutlichtspiel bei Viktoria Köln ein torloses Remis eingefahren. Beim 0:0 im Sportpark Höhenberg überzeugten die Lila-Weißen vor allem mit einer disziplinierten und konzentrierten Defensivleistung. Besonders auffällig: Drittliga-Debütant Theo Janotta, der in seinem ersten Startelfeinsatz gleich zu den stärksten Akteuren auf dem Platz zählte.

Nach seinem Kurzeinsatz gegen Aue durfte Janotta erstmals über die volle Distanz ran – und agierte so abgeklärt, als hätte er schon Dutzende Partien im Profifußball bestritten. Mit 90 Ballaktionen, einer Passquote von 91 Prozent (Bestwert der Partie, sechstbester Wert des gesamten Spieltags) und 66,7 Prozent gewonnenen Zweikämpfen rechtfertigte der 22-Jährige das Vertrauen von Cheftrainer Timo Schultz eindrucksvoll.

„Wir haben etwas gebraucht, um reinzukommen, waren aber sehr stabil im Defensivblock“, bilanzierte Janotta nach der Partie bei VfL-TV. „In der zweiten Hälfte haben wir Köln eingeschnürt, am Ende hat nur ein wenig Glück gefehlt.“

Wie Janotta präsentierte sich auch Jannik Müller als Fels in der Brandung. Der Kapitän entschied 85,7 Prozent seiner Zweikämpfe für sich – erneut ein starker Wert. Gemeinsam sicherten die Innenverteidiger dem VfL das fünfte Zu-Null-Spiel der Saison. Torwart Lukas Jonsson bleibt damit ligaweit der Keeper mit den meisten weißen Westen.

Auch Bjarke Jacobsen war wie gewohnt Dreh- und Angelpunkt im Zentrum. Der Däne gewann über 61 Prozent seiner Zweikämpfe, brachte knapp 89 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler – und leitete die beste VfL-Chance der Partie mit einem feinen Lupfer auf Kammerbauer ein. Doch Robin Meißner vergab frei im Strafraum (61.). Auch Lars Kehl blieb trotz fünf Torschüssen erfolglos – alle Versuche wurden von Viktoria-Schlussmann Arne Schulz entschärft.

Durch das Remis behauptet sich der VfL in der Tabelle mit 13 Punkten auf Rang sechs – vor Viktoria Köln, das ebenfalls bei 13 Zählern steht, jedoch das schlechtere Torverhältnis aufweist. In sieben Ligaspielen haben die Lila-Weißen nun nur fünf Gegentore kassiert – gemeinsam mit 1860 München der zweitbeste Wert der Liga.

Mittwoch kommt Jahn Regensburg

Viel Zeit zur Regeneration bleibt nicht. Bereits am Mittwochabend (19:00 Uhr) empfängt der VfL den Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg an der Bremer Brücke. Dort sind die Osnabrücker in dieser Saison noch ungeschlagen – und möchten ihre Heimserie im dritten Heimspiel in Folge ausbauen.

Die Nachfrage ist entsprechend hoch: Nur noch wenige Restkarten auf der Westkurve und den Sitzplatztribünen sind verfügbar.

Viktoria Köln – VfL Osnabrück 0:0

Viktoria Köln: Arne Schulz, Simon Handle, Christoph Greger (83. Lars Dietz), Meiko Sponsel, Tim Kloss, Florian Engelhardt (66. Lucas Wolf), Leonhard Münst, Soichiro Kozuki (66. Robin Velasco), Frank Ronstadt (66. Tobias Eisenhuth), Lex-Tyger Lobinger (79. Benjamin Zank), David Otto

VfL Osnabrück: Lukas Jonsson, Yigit Karademir, Jannik Müller, Patrick Kammerbauer, Lars Kehl (88. David Kopacz), Ismail Badjie (46. Tony Rudy Lesueur), Bryan Henning (70. Fridolin Wagner), Theo Janotta, Bjarke Jacobsen, Frederik Christensen (88. Kevin Schumacher), Robin Meißner (70. Bernd Riesselmann)

Schiedsrichter: Martin Wilke - Zuschauer: 3674

Tore: keine Tore