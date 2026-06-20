VfL verstärkt Offensive: Raimund wechselt an die Bremer Brücke

Mit Luca Raimund hat der VfL Osnabrück den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentiert. Der Offensivspieler wechselt von Fortuna Düsseldorf an die Bremer Brücke und soll die Lila-Weißen künftig mit Tempo, Flexibilität und Entwicklungspotenzial verstärken. Ausgebildet wurde der gebürtige Böblinger im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart, für den er seit 2018 sämtliche Jugendmannschaften durchlief. Vor allem in der U17 und U19 machte Raimund mit starken Offensivwerten auf sich aufmerksam. In 54 Pflichtspielen gelangen ihm 16 Tore und zwölf Vorlagen, was ihm Einsätze für die deutschen U17- und U18-Nationalmannschaften sowie einen Profivertrag einbrachte.

Bereits Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt Sein Bundesliga-Debüt feierte der Linksfuß im November 2023 für den VfB Stuttgart. Insgesamt kam Raimund dreimal in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz. Zudem gehörte er bei den Champions-League-Partien gegen Real Madrid CF und AC Sparta Prag zum Spieltagskader der Schwaben. Mit der zweiten Mannschaft des VfB gewann der Offensivspieler 2024 die Regionalliga Südwest und stieg in die 3. Liga auf. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel zu Fortuna Düsseldorf, wo Raimund in einer anspruchsvollen Zweitliga-Saison 15 Einsätze absolvierte.