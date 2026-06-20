VfL verstärkt Offensive: Raimund wechselt an die Bremer Brücke

Mit Luca Raimund hat der VfL Osnabrück den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentiert. Der Offensivspieler wechselt von Fortuna Düsseldorf an die Bremer Brücke und soll die Lila-Weißen künftig mit Tempo, Flexibilität und Entwicklungspotenzial verstärken.
Ausgebildet wurde der gebürtige Böblinger im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart, für den er seit 2018 sämtliche Jugendmannschaften durchlief. Vor allem in der U17 und U19 machte Raimund mit starken Offensivwerten auf sich aufmerksam. In 54 Pflichtspielen gelangen ihm 16 Tore und zwölf Vorlagen, was ihm Einsätze für die deutschen U17- und U18-Nationalmannschaften sowie einen Profivertrag einbrachte.
Bereits Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt
Sein Bundesliga-Debüt feierte der Linksfuß im November 2023 für den VfB Stuttgart. Insgesamt kam Raimund dreimal in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz. Zudem gehörte er bei den Champions-League-Partien gegen Real Madrid CF und AC Sparta Prag zum Spieltagskader der Schwaben.
Mit der zweiten Mannschaft des VfB gewann der Offensivspieler 2024 die Regionalliga Südwest und stieg in die 3. Liga auf. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel zu Fortuna Düsseldorf, wo Raimund in einer anspruchsvollen Zweitliga-Saison 15 Einsätze absolvierte.
Beim VfL soll der 21-Jährige künftig flexibel eingesetzt werden können. Nach Angaben der sportlichen Leitung kann Raimund sowohl auf beiden Außenbahnen als auch hinter den Spitzen agieren.
Verantwortliche sehen großes Entwicklungspotenzial
Joe Enochs bezeichnete Raimund als einen auf dem Transfermarkt stark nachgefragten Spieler. Besonders dessen Geschwindigkeit, Athletik und Vielseitigkeit hätten den VfL überzeugt.
Auch Technischer Direktor Daniel Latkowski sieht in der Verpflichtung einen Beleg für den eingeschlagenen Kurs des Vereins. Der VfL habe Raimund einen klaren Zukunftsplan aufgezeigt und ihn davon überzeugt, den nächsten Entwicklungsschritt in Osnabrück zu gehen. Dass sich ein Spieler mit Bundesliga- und Zweitligaerfahrung für den VfL entscheide, zeige die gewachsene Attraktivität des Vereins.
Raimund selbst hob insbesondere die Gespräche mit den Verantwortlichen hervor. Joe Enochs, Daniel Latkowski und Cheftrainer Timo Schultz hätten ihm früh das Gefühl vermittelt, dass der Wechsel sportlich der richtige Schritt sei.
Besonders freut sich der Neuzugang auf sein neues Umfeld. Die Atmosphäre an der Bremer Brücke und die Nähe zu den Fans seien ihm bereits bekannt und hätten seine Entscheidung zusätzlich bestärkt.
Der Offensivspieler wird künftig mit der Rückennummer 17 auflaufen. Nach den Leistungstests in Osnabrück stößt Raimund zum Trainingsauftakt Ende Juni erstmals zur Mannschaft und beginnt dort die Vorbereitung auf seine erste Saison im Trikot der Lila-Weißen.