VfL verstärkt Defensive: Joel Abu Hanna kehrt nach Deutschland zurück Der VfL Osnabrück treibt seine Kaderplanung für die Zweitliga-Saison weiter voran von red · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

Mit der Verpflichtung von Joel Abu Hanna setzt der VfL Osnabrück den nächsten personellen Akzent nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der Defensivspieler wechselt aus der ersten griechischen Liga von Levadiakos nach Niedersachsen und soll die Defensive der Lila-Weißen künftig mit Erfahrung, Variabilität und Führungsqualitäten verstärken.

Der gebürtige Troisdorfer wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet und durchlief dort sämtliche Jugendteams. Neben Einsätzen in der UEFA Youth League gehörte Abu Hanna auch den deutschen U-Nationalmannschaften an und stand im Aufgebot der U17-Europameisterschaft 2015. Internationale Erfahrung als wichtiger Faktor Seine ersten Schritte im Profifußball machte der Innenverteidiger beim 1. FC Kaiserslautern, ehe Stationen beim 1. FC Magdeburg und bei Fortuna Köln folgten. Den nachhaltigen Durchbruch schaffte Abu Hanna anschließend im Ausland. Bei Zorya Luhansk sammelte er internationale Erfahrung im Europapokal und entwickelte sich zu einem festen Bestandteil der Defensive.

Weitere Stationen führten ihn zu Legia Warschau, Lechia Gdańsk, Maccabi Netanya sowie zuletzt nach Griechenland zu Levadiakos. Zudem absolvierte Abu Hanna zwischen 2020 und 2021 sechs A-Länderspiele für die israelische Nationalmannschaft. Beim VfL soll der Linksfuß künftig sowohl im Zentrum als auch auf den Halbpositionen der Dreierkette eingesetzt werden können. Besonders diese Flexibilität war für die sportliche Leitung ein entscheidender Faktor.