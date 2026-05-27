VfL verstärkt Defensive: Joel Abu Hanna kehrt nach Deutschland zurück

Mit der Verpflichtung von Joel Abu Hanna setzt der VfL Osnabrück den nächsten personellen Akzent nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der Defensivspieler wechselt aus der ersten griechischen Liga von Levadiakos nach Niedersachsen und soll die Defensive der Lila-Weißen künftig mit Erfahrung, Variabilität und Führungsqualitäten verstärken.
Der gebürtige Troisdorfer wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet und durchlief dort sämtliche Jugendteams. Neben Einsätzen in der UEFA Youth League gehörte Abu Hanna auch den deutschen U-Nationalmannschaften an und stand im Aufgebot der U17-Europameisterschaft 2015.
Seine ersten Schritte im Profifußball machte der Innenverteidiger beim 1. FC Kaiserslautern, ehe Stationen beim 1. FC Magdeburg und bei Fortuna Köln folgten. Den nachhaltigen Durchbruch schaffte Abu Hanna anschließend im Ausland. Bei Zorya Luhansk sammelte er internationale Erfahrung im Europapokal und entwickelte sich zu einem festen Bestandteil der Defensive.
Weitere Stationen führten ihn zu Legia Warschau, Lechia Gdańsk, Maccabi Netanya sowie zuletzt nach Griechenland zu Levadiakos. Zudem absolvierte Abu Hanna zwischen 2020 und 2021 sechs A-Länderspiele für die israelische Nationalmannschaft.
Beim VfL soll der Linksfuß künftig sowohl im Zentrum als auch auf den Halbpositionen der Dreierkette eingesetzt werden können. Besonders diese Flexibilität war für die sportliche Leitung ein entscheidender Faktor.
„Mit Joel bekommen wir einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, der bereits in Deutschland, in verschiedenen ausländischen Ligen und auch in der Europa League sein Können unter Beweis gestellt hat“, erklärte VfL-Technikdirektor Daniel Latkowski auf der Vereinshomepage. Vor allem die fußballerischen Qualitäten, die körperliche Präsenz und die Führungsstärke des Neuzugangs sollen der Osnabrücker Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.
Auch Joe Enochs sieht im Neuzugang ein passendes Profil für die kommende Zweitliga-Saison. Der Direktor Fußball betonte insbesondere die Kombination aus Ausbildung, Erfahrung und Persönlichkeit, die Abu Hanna mitbringe.
Der 28-Jährige selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine Rückkehr nach Deutschland. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn früh überzeugt. Besonders die Atmosphäre an der Bremer Brücke sei für ihn ein reizvoller Faktor gewesen.
„Das Stadion steht für Leidenschaft, Nähe und echte Fußballenergie“, sagte Abu Hanna. „Ich möchte hart arbeiten, mich voll mit der Aufgabe identifizieren und gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans eine erfolgreiche Saison spielen.“
Mit der Verpflichtung des erfahrenen Innenverteidigers schließt der VfL nach eigenen Angaben zugleich eine zentrale Baustelle im Defensivverbund. Joe Enochs sprach in diesem Zusammenhang vom „fehlenden Puzzlestück“ für die Innenverteidigung der Lila-Weißen.