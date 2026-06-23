VfL verstärkt Defensive Hauke Wahl wechselt vom FC St. Pauli nach Wolfsburg und unterschreibt einen Vertrag bis 2029 von red · Heute, 11:41 Uhr · 0 Leser

Der VfL Wolfsburg treibt seine Kaderplanung für die Zweitliga-Saison 2026/2027 weiter voran und hat Hauke Wahl verpflichtet. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom FC St. Pauli und unterschreibt bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Mit Wahl gewinnt der VfL einen der erfahrensten Defensivspieler der Liga. Sportdirektor Pirmin Schwegler hebt insbesondere dessen Konstanz, Ruhe und Führungsqualitäten hervor. Der Innenverteidiger habe in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau überzeugt und passe mit seinem Profil ideal zu den Anforderungen des Vereins. Der Routinier soll der neu formierten Wolfsburger Defensive Stabilität verleihen und auch abseits des Platzes eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft übernehmen.

Entscheidung nach überzeugenden Gesprächen Für Wahl fiel die Entscheidung zugunsten des VfL nach eigenen Angaben schnell. Ausschlaggebend seien die Gespräche mit Geschäftsführer Sport Dieter Hecking, Sportdirektor Pirmin Schwegler und Cheftrainer Tobias Strobl gewesen. Trotz des Bundesliga-Abstiegs sei Wolfsburg für ihn weiterhin eine große Adresse im deutschen Fußball. Umso größer sei die Freude darüber, bereits zum Trainingsauftakt in sein neues Umfeld starten zu können.