VfL verpflichtet Schweizer Torwarttalent Henrik Fehr

Mit dem 16-Jährigen sichert sich der VfL eines der aufstrebenden Torwarttalente aus der Schweiz. Fehr soll seine Entwicklung künftig in Wolfsburg fortsetzen und langfristig an den Profibereich herangeführt werden.

Der Schlussmann wurde im Nachwuchs des FC Schaffhausen ausgebildet, ehe er zum FC Winterthur wechselte. Dort überzeugte er sowohl in der U17 als auch in der U19 mit starken Leistungen und gehörte trotz seines jungen Alters mehrfach zum Spieltagskader der Profimannschaft in der Schweizer Super League.