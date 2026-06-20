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VfL verpflichtet Schweizer Torwarttalent Henrik Fehr
16-jähriger Keeper wechselt vom FC Winterthur nach Wolfsburg und erhält einen langfristigen Vertrag bis 2029
Der VfL Wolfsburg setzt seinen eingeschlagenen Weg fort und verstärkt sich mit einem vielversprechenden Nachwuchsspieler. Torhüter Henrik Fehr wechselt vom FC Winterthur zu den Grün-Weißen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.
Mit dem 16-Jährigen sichert sich der VfL eines der aufstrebenden Torwarttalente aus der Schweiz. Fehr soll seine Entwicklung künftig in Wolfsburg fortsetzen und langfristig an den Profibereich herangeführt werden.
Der Schlussmann wurde im Nachwuchs des FC Schaffhausen ausgebildet, ehe er zum FC Winterthur wechselte. Dort überzeugte er sowohl in der U17 als auch in der U19 mit starken Leistungen und gehörte trotz seines jungen Alters mehrfach zum Spieltagskader der Profimannschaft in der Schweizer Super League.
Bereits international im Einsatz
Auch auf internationaler Ebene sammelte Fehr bereits erste Erfahrungen. Für die Schweizer U15- und U16-Nationalmannschaften absolvierte der Torhüter bislang fünf Länderspiele und machte dabei ebenfalls auf sein großes Potenzial aufmerksam.
Mit der Verpflichtung des Schweizer Nachwuchskeepers investiert der VfL Wolfsburg gezielt in die Zukunft. Henrik Fehr soll sich in den kommenden Jahren im Nachwuchs- und Übergangsbereich weiterentwickeln und perspektivisch den Sprung in den Profikader schaffen.