VfL verpflichtet dänische Nationalstürmerin Cecilie Floe Nielsen wechselt aus Italien nach Wolfsburg von red · Heute, 09:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Die Frauen des VfL Wolfsburg Frauen treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und haben einen weiteren Transfer perfekt gemacht. Mit Cecilie Floe Nielsen verstärkt künftig eine dänische Nationalspielerin die Offensive der Wölfinnen. Die 24 Jahre alte Angreiferin kommt von Napoli Women und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Nach Giovanna Hoffmann, Katharina Piljic und Ylvi Eisenbeiß ist Floe Nielsen bereits der vierte Neuzugang für die kommende Spielzeit. „Eine großartige Geschichte“ Die Dänin blickt ihrer neuen Herausforderung mit großer Vorfreude entgegen und sieht in Wolfsburg den idealen nächsten Schritt ihrer Karriere.

„Der VfL ist einer der besten Vereine Deutschlands und kann auch international auf eine großartige Geschichte zurückblicken“, erklärt Floe Nielsen. Die Stürmerin möchte ihre Qualitäten künftig in den Dienst der Mannschaft stellen und dazu beitragen, gemeinsame sportliche Ziele zu erreichen. Besonders die hohe Qualität der Bundesliga reizt die Nationalspielerin. Die Verpflichtung ist auch das Ergebnis einer starken Saison in Italien. Für Napoli erzielte Floe Nielsen elf Treffer und belegte damit Rang drei der Torjägerinnenliste der Serie A. Zudem machte sie zuletzt auch im Trikot der dänischen Nationalmannschaft auf sich aufmerksam. Mit zwei Treffern trug sie maßgeblich dazu bei, dass Dänemark die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft schaffte.