VfL verpflichtet Adjetey für die Innenverteidigung

Profil mit internationaler Erfahrung

Sportdirektor Pirmin Schwegler beschreibt Adjetey als physisch präsenten, schnellen und zweikampfstarken Innenverteidiger. Genau diese Eigenschaften habe der VfL gesucht, um die Defensive weiterzuentwickeln. In Basel habe sich der Rechtsfuß über mehrere Jahre hinweg sowohl national als auch international bewährt – ein Erfahrungsschatz, den Wolfsburg nun für die Bundesliga nutzen will.

Entwicklungsschritt über Basel

Ausgebildet in Ghana, wagte Adjetey zur Saison 2022/2023 den Schritt nach Europa und schloss sich dem FC Basel an. Dort entwickelte er sich rasch zur Stammkraft und absolvierte insgesamt 73 Pflichtspiele für den Schweizer Traditionsklub. Neben Einsätzen in der Liga sammelte er internationale Erfahrung in der UEFA Europa League sowie in der Qualifikation zur Champions League. In der vergangenen Saison krönte er seine Zeit in Basel mit dem Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und Pokal. Auch auf internationaler Ebene ist Adjetey etabliert: Für die ghanaische Nationalmannschaft kam er bislang siebenmal zum Einsatz.