VfL verpflichtet Adjetey für die Innenverteidigung
Jonas Adjetey wechselt vom FC Basel nach Wolfsburg und unterschreibt bis 2030
Der VfL Wolfsburg hat seine Defensive weiter verstärkt. Innenverteidiger Jonas Adjetey wechselt fest vom FC Basel zu den Grün-Weißen und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Der 22 Jahre alte ghanaische Nationalspieler soll die Abwehr der Niedersachsen sofort stabilisieren.
Profil mit internationaler Erfahrung
Sportdirektor Pirmin Schwegler beschreibt Adjetey als physisch präsenten, schnellen und zweikampfstarken Innenverteidiger. Genau diese Eigenschaften habe der VfL gesucht, um die Defensive weiterzuentwickeln. In Basel habe sich der Rechtsfuß über mehrere Jahre hinweg sowohl national als auch international bewährt – ein Erfahrungsschatz, den Wolfsburg nun für die Bundesliga nutzen will.
Entwicklungsschritt über Basel
Ausgebildet in Ghana, wagte Adjetey zur Saison 2022/2023 den Schritt nach Europa und schloss sich dem FC Basel an. Dort entwickelte er sich rasch zur Stammkraft und absolvierte insgesamt 73 Pflichtspiele für den Schweizer Traditionsklub. Neben Einsätzen in der Liga sammelte er internationale Erfahrung in der UEFA Europa League sowie in der Qualifikation zur Champions League. In der vergangenen Saison krönte er seine Zeit in Basel mit dem Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und Pokal. Auch auf internationaler Ebene ist Adjetey etabliert: Für die ghanaische Nationalmannschaft kam er bislang siebenmal zum Einsatz.
Hohe Motivation für die Bundesliga
Für Adjetey ist der Wechsel nach Wolfsburg ein bedeutender Karriereschritt. Der Innenverteidiger betont, wie sehr ihn der Sprung in die Bundesliga reizt, und kündigt an, vom ersten Tag an volle Einsatzbereitschaft zu zeigen. Sein Ziel sei es, gemeinsam mit dem Team die nötigen Ergebnisse einzufahren.
Mit der Verpflichtung des ghanaischen Nationalspielers setzt der VfL Wolfsburg seine Transferstrategie fort und gewinnt einen Abwehrspieler, der körperliche Präsenz mit internationaler Erfahrung verbindet.