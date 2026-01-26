VfL verpasst Heimsieg trotz spielerischer Überlegenheit

Schultz verändert die Startelf
Cheftrainer Timo Schultz nahm im Vergleich zum vorherigen Spiel eine Änderung in der Anfangsformation vor: Tony Lesueur begann auf der linken Außenbahn anstelle von Frederik Christensen. Zudem rückten Luc Ihorst und Fridolin Wagner für Bernd Riesselmann und Kevin Wiethaup in den Kader. Bei den Gästen kehrten Thomas Dähne nach Verletzung und Thore Jacobsen nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf zurück.
Frühe Kontrolle und Führung nach Standard
Der VfL übernahm von Beginn an die Initiative. Bereits in der zweiten Minute setzte Niklas Wiemann mit einem Distanzschuss das erste offensive Zeichen, verfehlte das Tor jedoch deutlich. Osnabrück blieb spielbestimmend und belohnte sich schließlich durch eine Standardsituation: Nach einer präzise getretenen Ecke von Lars Kehl köpfte Bjarke Jacobsen den Ball ins lange Eck zur verdienten Führung (17.).
Nur wenig später hätte Kehl selbst erhöhen können, sein Schuss vom Strafraumrand strich jedoch knapp am Pfosten vorbei (19.). Trotz der klaren Feldvorteile kassierte der VfL wenig später den Ausgleich: Nach einer abgefälschten Abwehraktion im eigenen Strafraum gelangte der Ball zu Philipp Maier, der auf Kevin Volland ablegte. Der Angreifer traf mit links ins lange Eck, Torhüter Lukas Jonsson war trotz Handabwehr machtlos (25.).
Osnabrück reagierte umgehend und kam durch Robin Meißner zur nächsten Möglichkeit, doch Raphael Schifferl klärte dessen Abschluss kurz vor der Linie (27.). In der verbleibenden Zeit der ersten Halbzeit blieb der VfL die aktivere Mannschaft, während sich die Münchner auf ihre defensive Ordnung und Effizienz beschränkten. Mit einem aus Sicht der Gäste glücklichen 1:1 ging es in die Pause.
Zweite Halbzeit mit weniger Ertrag
Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig am Spielverlauf. Tony Lesueur prüfte Dähne mit einem Distanzschuss, Patrick Kammerbauer scheiterte im Nachsetzen aus spitzem Winkel (54.). Auf der Gegenseite tauchten die Münchner nach Standards gefährlich vor dem Osnabrücker Tor auf, doch die Defensive um Niklas Wiemann klärte mehrfach entscheidend.
Die beste Chance der zweiten Halbzeit hatte erneut der VfL: Nach einer verlängerten Ecke kam Robin Meißner per Volley zum Abschluss, verfehlte das Tor jedoch nur um wenige Zentimeter (72.). Auch die Gäste hatten noch eine Gelegenheit, als Justin Steinkötter per Lupfer knapp am Tor vorbeizielte (74.).
Punktgewinn mit gemischten Gefühlen
In der Schlussphase gelang es beiden Teams nicht mehr, zwingende Torchancen zu kreieren. Zwei aussichtsreiche Freistöße für den VfL blieben ungenutzt. So blieb es beim 1:1, das den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelte.
Mit nun 36 Punkten rangiert der VfL Osnabrück auf dem sechsten Tabellenplatz. Am kommenden Samstag, den 31. Januar, sind die Lila-Weißen beim abstiegsbedrohten 1. FC Saarbrücken gefordert (Anpfiff: 14:00 Uhr).