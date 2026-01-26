VfL verpasst Heimsieg trotz spielerischer Überlegenheit

Schultz verändert die Startelf Cheftrainer Timo Schultz nahm im Vergleich zum vorherigen Spiel eine Änderung in der Anfangsformation vor: Tony Lesueur begann auf der linken Außenbahn anstelle von Frederik Christensen. Zudem rückten Luc Ihorst und Fridolin Wagner für Bernd Riesselmann und Kevin Wiethaup in den Kader. Bei den Gästen kehrten Thomas Dähne nach Verletzung und Thore Jacobsen nach abgesessener Gelbsperre in die Startelf zurück. Frühe Kontrolle und Führung nach Standard Der VfL übernahm von Beginn an die Initiative. Bereits in der zweiten Minute setzte Niklas Wiemann mit einem Distanzschuss das erste offensive Zeichen, verfehlte das Tor jedoch deutlich. Osnabrück blieb spielbestimmend und belohnte sich schließlich durch eine Standardsituation: Nach einer präzise getretenen Ecke von Lars Kehl köpfte Bjarke Jacobsen den Ball ins lange Eck zur verdienten Führung (17.).

Nur wenig später hätte Kehl selbst erhöhen können, sein Schuss vom Strafraumrand strich jedoch knapp am Pfosten vorbei (19.). Trotz der klaren Feldvorteile kassierte der VfL wenig später den Ausgleich: Nach einer abgefälschten Abwehraktion im eigenen Strafraum gelangte der Ball zu Philipp Maier, der auf Kevin Volland ablegte. Der Angreifer traf mit links ins lange Eck, Torhüter Lukas Jonsson war trotz Handabwehr machtlos (25.). Osnabrück reagierte umgehend und kam durch Robin Meißner zur nächsten Möglichkeit, doch Raphael Schifferl klärte dessen Abschluss kurz vor der Linie (27.). In der verbleibenden Zeit der ersten Halbzeit blieb der VfL die aktivere Mannschaft, während sich die Münchner auf ihre defensive Ordnung und Effizienz beschränkten. Mit einem aus Sicht der Gäste glücklichen 1:1 ging es in die Pause.