VfL verliert Testspiel gegen Jeddeloh Regionalligist dreht Partie nach ausgeglichener erster Hälfte von red · Heute, 17:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Der VfL Osnabrück hat das Testspiel beim SSV Jeddeloh II in Nordhorn mit 1:2 verloren. Nach einem 1:1 zur Pause entschieden die Gastgeber die Partie im zweiten Durchgang bei strömendem Regen für sich. Vor allem Spieler, die am Vortag gegen Rot-Weiss Essen wenig Einsatzzeit hatten, standen diesmal auf dem Feld.

Schwierige Bedingungen und ausgeglichene erste Halbzeit Auf dem schwer bespielbaren Untergrund entwickelte sich von Beginn an ein Spiel mit wenigen Torchancen, das größtenteils im Mittelfeld stattfand. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatte Bernd Riesselmann nach einem Freistoßkopfball, den SSV-Keeper Onken jedoch sicher parierte. In der 18. Minute profitierte Osnabrück von einem Fehler im Aufbauspiel der Gastgeber: Julian Kania fing einen Fehlpass ab, rutschte im Eins-gegen-eins zwar weg, legte aber quer auf Riesselmann, der ins leere Tor zur Führung einschob.

Nur sechs Minuten später glichen die Gastgeber aus: Kevin Wiethaup kam im Zentrum zu spät, der Vorteil lief weiter, und Kasra Ghawilu traf aus rund 16 Metern flach ins rechte Eck zum 1:1 (24.). Bis zur Halbzeit blieben weitere Höhepunkte rar, sodass das Remis leistungsgerecht war. Chancen nach der Pause bleiben ungenutzt Mit Beginn der zweiten Halbzeit brachte der VfL Luc Ihorst neu ins Spiel. Die Lila-Weißen wirkten zunächst verbessert und erspielten sich gute Gelegenheiten. Ihorst scheiterte zunächst mit einem abgefälschten Schuss an Onken, später traf er mit einem sehenswerten Abschluss nur den Pfosten.