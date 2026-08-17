VfL verliert Heimauftakt gegen Magdeburg klar

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Vor 15.741 Zuschauern erwischte der VfL den besseren Start, ohne daraus Kapital zu schlagen. Ein Konter über Robin Meißner, David Kopacz und Ismail Badjie führte zu einer Flanke von Patrick Kammerbauer, die für Magdeburgs Torhüter Dominik Reimann jedoch problemlos zu entschärfen war.

In der 24. Minute war der VfL-Schlussmann schließlich geschlagen. Nach einem Eckball setzte Magdeburg nach, Nollenberger spielte sich per Doppelpass durch und traf aus dem linken Halbfeld ins lange Eck. Die Gäste hatten damit ihre Überlegenheit erstmals auf der Anzeigetafel sichtbar gemacht.

Danach übernahm der Gast zunehmend die Kontrolle. Jonas Krumrey musste bereits in der 16. Minute zweimal eingreifen. Zunächst lenkte er einen Kopfball von Alexander Nollenberger stark um den Pfosten, kurz darauf lenkte er einen Versuch von Mateusz Zukowski an den Außenpfosten.

Der VfL bemühte sich noch vor der Pause um den Anschluss. Badjie scheiterte mit einem Freistoß ebenso wie Meißner nach einem schnell ausgeführten Standard von Kammerbauer. Mit dem Zwei-Tore-Rückstand ging Osnabrück in die Kabine.

Auch nach dem Führungstreffer blieb Magdeburg die gefährlichere Mannschaft. Baris Atik verfehlte das Tor mit einem Distanzschuss knapp, ehe Nollenberger seinen zweiten Treffer des Nachmittags erzielte. Atik hob den Ball hinter die Osnabrücker Abwehr, Nollenberger nahm ihn per Drop-Kick und erhöhte in der 35. Minute auf 2:0.

Schultz reagiert zur Pause

Timo Schultz reagierte und wechselte gleich dreifach. Konrad Faber, Leonhard Münst und Bernd Riesselmann kamen für Tony Lesueur, Ismail Badjie und David Kopacz. Das Spiel der Gastgeber wurde danach offensiver.

Zunächst hatte allerdings erneut Magdeburg Grund zum Jubeln. Zukowski traf zum vermeintlichen 3:0, stand bei der Entstehung jedoch knapp im Abseits. Der Treffer wurde nach Überprüfung durch den Videoassistenten zurückgenommen. Wenig später bewahrte Krumrey den VfL erneut vor einem weiteren Gegentor, als er einen Abschluss von Zukowski nach einem schnellen Magdeburger Gegenstoß parierte.

Mit zunehmender Spieldauer kam Osnabrück besser ins Spiel. Fridolin Wagner verfehlte nach Vorlage von Bjarke Jacobsen das Tor, Meißner konnte eine Flanke von Kammerbauer nicht entscheidend platzieren. Auch nach einer Ecke von Münst fehlte Jacobsen bei seinem Kopfball die nötige Präzision.

Die offensive Steigerung führte jedoch nicht zum Anschlusstreffer. Stattdessen nutzte Magdeburg seine nächste Möglichkeit konsequent. Emmanuel Iyoha setzte sich in der 69. Minute im Strafraum gegen Niklas Wiemann durch und schoss den Ball mit links ins linke Eck. Das 0:3 bedeutete die Vorentscheidung.

Osnabrück gab sich anschließend nicht auf. Riesselmann scheiterte nach einer Flanke von Faber an Reimann, ehe Meißner innerhalb kurzer Zeit zweimal am Magdeburger Schlussmann hängen blieb. Auch Riesselmanns anschließender Abschluss wurde zur Ecke abgewehrt.

Zweite Niederlage zum Saisonstart

Damit blieb der VfL auch im zweiten Spiel der neuen Zweitligasaison ohne Punkt. Nach der 3:4-Niederlage in Heidenheim folgte an der Bremer Brücke eine deutlichere Niederlage. Vor allem die erste Halbzeit offenbarte Defizite in der Defensive, während die Leistungssteigerung nach der Pause nicht ausreichte, um Magdeburg noch einmal ernsthaft unter Druck zu setzen.

Aufgrund des DFB-Pokalwochenendes steht für Osnabrück nun zunächst kein Pflichtspiel an. Stattdessen sind zwei Testpartien angesetzt: Am Dienstag, 18. August, gastiert der VfL beim SC Spelle-Venhaus, drei Tage später empfängt die Mannschaft den TuS Bersenbrück an der Bremer Brücke. Beide Begegnungen sollen zur Vorbereitung auf die nächste Zweitliga-Aufgabe genutzt werden.