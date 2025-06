VfL verleiht Touray an Jeddeloh

„Unser gemeinsam mit unseren Youngstern festgelegtes Ziel ist es, sie in der kommenden Saison jeweils in ein Umfeld zu verleihen, in dem sie sich bestmöglich weiterentwickeln können. Diese Möglichkeit hat Ibrahim Touray nun in der Regionalliga beim SSV Jeddeloh II, wo wir ihn nicht nur durch den bestehenden Kontakt zu Björn Lindemann eng begleiten können“, erklärt Joe Enochs, Direktor Fußball beim VfL Osnabrück.