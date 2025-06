VfL verleiht Finn Cramer in die Regionalliga zu Sascha Mölders

Erst letzten Sommer wechselte der junge Angreifer vom SV Meppen in die U19 des VfL. Nach der Aufnahme in die Erste Mannschaft soll er in der Regionalliga beim SC Wiedenbrück auf genügend Spielminuten kommen. Schon vergangene Saison hatte der VfL Osnabrück mit Ismail Badjie einen jungen Offensivspieler an den SC verliehen.



"Für Finns Entwicklung ist Spielzeit unheimlich wichtig. Die soll er beim SC Wiedenbrück in der Regionalliga sammeln. Wir werden ihn, wie alle Leihspieler insgesamt, eng begleiten und haben seine Entwicklung fest im Blick", so Fußballdirektor Joe Enochs über die Leihe.

Für den SC Wiedenbrück unter Trainer Sascha Mölders geht es darum, sich weiter in der stark besetzten Regionalliga West durchzusetzen und den zwölften Tabellenplatz aus der vergangenen Saison zu überbieten.