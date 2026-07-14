VfL und Gentner beenden Zusammenarbeit: Akademie erhält neuen Kurs Der VfL Wolfsburg stellt sich im Nachwuchsbereich neu auf von red · Heute, 16:17 Uhr · 0 Leser

Akademie-Direktor Michael Gentner verlässt den Verein nach viereinhalb Jahren. Beide Seiten einigten sich am Montag auf die Aufhebung des bestehenden Vertrags. Über die Nachfolge will der Zweitligist zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Mit der Trennung setzt der VfL seine personelle Neuausrichtung fort. Sport-Geschäftsführer Dieter Hecking begründete den Schritt auf der Homepage des Vereins mit dem eingeschlagenen Kurs des Vereins. „Wir bedanken uns bei Michael für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren. Im Zuge der Neuausrichtung im gesamten Klub sind wir aber übereingekommen, die Zusammenarbeit zu beenden, um auch im Bereich der Nachwuchsarbeit neue Impulse zu setzen.“ Gentner war im Januar 2022 vom VfB Stuttgart nach Wolfsburg gewechselt und verantwortete seitdem die sportliche Entwicklung der VfL-Akademie. Zu seinen Aufgaben gehörten die Einführung einer vereinsweiten Spielphilosophie sowie die Förderung junger Talente.

Erfolge im Nachwuchsbereich Während seiner Amtszeit feierten die Jungwölfe mehrere sportliche Erfolge. Dazu zählen die U17-Vizemeisterschaft im Jahr 2023, der Einzug ins DFB-Pokalfinale der Junioren 2026 sowie zahlreiche Titel in den jüngeren Altersklassen. Zudem schafften mehrere Nachwuchsspieler den Sprung in den Profibereich und feierten ihr Bundesliga-Debüt. Vor seinem Wechsel nach Wolfsburg war der 44-Jährige insgesamt 18 Jahre beim VfB Stuttgart tätig – unter anderem als Jugendtrainer, Leiter der Nachwuchsabteilung, Interimstrainer und Sportlicher Leiter der zweiten Mannschaft.