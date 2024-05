VfL Ummeln erfährt erniedrigende Pleite gegen SpVg. Heepen Kreisligist VfL Ummeln klettert auf Platz vier. Die Gäste gewinnen das Duell am Donnerstag mit klarem Abstand.

null

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 02.05.2024 19.00 Uhr

Austragungsort: Bielefeld

Wettbewerb: Kreisliga A

Spieltag: 25

Spielbericht: VfL Ummeln gegen SpVg. Heepen 0:4 (0:0)

Bielefeld. Mit 4:0 setzen sich die Heeper am Donnerstag deutlich gegen die Heimelf des VfL Ummeln durch.

Die erste Halbzeit sieht keine Tore und die Teams gehen unentschieden in die Pause. Sofort nach dem Seitenwechsel landet Frederick Cabrera-Suero den ersten Treffer und verschafft den Gästen die Führung (47). greift der Schiri in die Tasche. Die SpVg. Heepen kassiert einmal Gelb (48). Der VfL Ummeln hält sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Björn Heinemann. Ein paar Minuten später fällt auch schon ein weiteres Tor durch Vitaliy Kulpa (59). Innerhalb der darauffolgenden Minuten greift der Schiri wieder in die Tasche. Der VfL Ummeln kassiert noch einmal Gelb. Der Siegeszug der Heeper bricht nicht ab. Minute 90: Heepen trifft ein weiteres Mal. Wieder locht Vitaliy Kulpa ein.

Den Heepern gelingt es nur kurz darauf, noch einmal einzunetzen und den Abstand auszubauen. Vitaliy Kulpa kann in der dritten Minute der Nachspielzeit erneut abschließen. Die SpVg. Heepen geht als zufriedener Sieger vom Platz (93). Platz vier gehört den Ummelnern.

Die Aufstellungen: VfL Ummeln - SpVg. Heepen

VfL Ummeln: Henrik Jaecks (21), Sinan Kolcu (18), Andre Schulze Hessing (19), Benjamin Berens (9), Erdem Yilmaz (7), Ilias Yarhin (11), Marvin Schiller (16), Crispin Heinemann (8), Jannis Steinhoff (5), Sebastian Haueisen (6), Simon Schulze (13)

SpVg. Heepen: Kaan Güreli (23), Pascal Galas (11), Bruno Eckelmann (13), Matti Becker (4), Lucas Kampmeier (14), Marijo Pavlovic (17), Yannick Noel Jerrentrup (5), Julius Richardt (8), Lennox Michael Liebner (10), Yannik Baumhöfner (1), Frederick Cabrera-Suero (22)

Schiedsrichter: Andre Sami (Bünde)

Assistent: Klaus Beyer



Themenseite: Kreisliga A Bielefeld

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.