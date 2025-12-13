VfL Ulm/Neu-Ulm: „Wir sind an der Tabellenspitze dran“

Trainer Enrico Eisenreich vom VfL Ulm/Neu-Ulm äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Vorbereitung in Pilsen, zur starken Entwicklung des Teams, zu Gegnern in der Frauen-Regionenliga, Staffel 3, die das Team fordern, und zu den hohen Zielen im Meisterschafts- und Pokalrennen.

„Wir starten Ende Januar mit der Vorbereitung“, sagt Enrico Eisenreich, Trainer des VfL Ulm/Neu-Ulm aus der Frauen-Regionenliga, Staffel 3. Als besonderes Erlebnis hebt er das Wintercamp in Tschechien hervor: „Das Highlight wird das Wintercamp in Pilsen sein.“

Dort wird das Team nicht nur trainieren, sondern auch ein Testspiel bestreiten: „Da werden wir neben den Trainingseinheiten ein Testspiel gegen eine Auswahl von Viktoria Pilsen absolvieren.“ Gleichzeitig soll die Reise auch kulturellen Charakter haben. „Wir wollen aber auch Land und Leute kennenlernen und werden z.B. Prag besuchen.“

Mit Blick auf die bisherige Saison ist die Bilanz für Eisenreich klar positiv. „Das Abschneiden der Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf ist richtig gut. Wir sind an der Tabellenspitze dran.“ Besonders freut ihn die kontinuierliche Weiterentwicklung seines Teams: „Im dritten Jahr ist die Entwicklung deutlich zu sehen.“ Für den Trainer zeigt sich daran vor allem, dass die Mannschaft kontinuierlich an sich gearbeitet hat und diesen Fortschritt nun auf dem Platz sichtbar macht.

Herausforderungen ohne echte Probleme

Konkrete Schwierigkeiten erkennt Eisenreich derzeit keine. „Von Problemen kann ich nicht sprechen“, betont er. Dennoch fordert die Liga seine Mannschaft regelmäßig heraus: „Jeder Gegner fordert uns auf seiner eigenen Art und Weise. Das gilt es immer anzunehmen.“ Der Trainer sieht die Vielfalt der Spielweisen eher als Chance zur Weiterentwicklung denn als Belastung.

Klare Ziele: Meisterschaft und erneuter Pokalerfolg

Für die restliche Saison verfolgt der VfL Ulm/Neu-Ulm eine ambitionierte Agenda. „Bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mitspielen sowie den 6. Pokalsieg in Folge“, formuliert Eisenreich. Personalveränderungen kann er nicht nennen und auch im Blick auf die Konkurrenz bleibt er zurückhaltend. „Unsere Liga ist ziemlich ausgeglichen. Da sind jede Woche Überraschungen möglich.“ Gerade diese Unberechenbarkeit macht für ihn den Reiz des Titelkampfes aus.