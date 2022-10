VfL Ulm/Neu Ulm seit fünf Spielen sieglos. Niederlage auch in Silheim

Auch im fünften Spiel in Folge konnte der VfL Ulm/Neu Ulm keinen Sieg erringen. Diesmal verlor man deutlich mit 5:1 beim FC Silheim. Einige Ratlosigkeit dürfte zur Zeit beim VfL Ulm/Neu Ulm herrschen. In den letzten 5 Spielen konnte man nicht gewinnen lediglich beim FC Birumut Ulm holte man beim 1:1 einen Punkt. Beim FC Silheim konnte man der Mannschaft des VfL Ulm/Neu Ulm ansehen, dass Sie unbedingt gewinnen wollte. Mit einer sehr guten kämpferischen Einstellung begann man das Spiel, aber individuelle Fehler in der Abwehr machten diese Hoffnung schon in der ersten Halbzeit zunichte. Bereits nach knapp 30 Minuten stand es nach Toren von M. Bertele in der 10. Minute und C. Greiner in der 29 Minute 2:0 für den FC Silheim. Dies war auch zugleich der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit hoffte man noch einmal als der VfL Ulm/Neu Ulm in der 63. Minute durch A. Alnakdali, mit einem sehenswerten Schuss, den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Die Partie wurde hektischer, doch dem sehr gut leitende Schiedsrichter entging nichts. In der 68. Minute pfiff er einen Handelfmeter für den SC Silheim, der aber nicht verwandelt werden konnte. Die Torlatte verhinderte das 3:1. Doch in der 73. Minute war es dann soweit. Dem SC Silheim wurde ein weiterer berechtigter Foulelfmeter zugesprochen den L. Kratzmaier sicher zum 3:1 verwandelte. Ab diesem Zeitpunkt konnte man sehen, das der VfL Ulm nichts mehr dagegenzusetzen hatte und musste zwischen der 85. und 90. Minute weitere 3 Treffer hinnehmen. Letztendlich fiel das Ergebniß zu hoch für den FC Silheim aus. Nach dem Spiel herrschte Ratlosigkeit warum es momentan beim VfL Ulm/Neu Ulm nicht gut läuft. 17 Tore kassierte man in den letzten 5 Spielen. Das ist eindeutig zu viel, war die eindeutige Meinung des sportlichen Leiters Norman Köck. Man müsse jetzt aber erst einmal ruhig bleiben und analysieren woran es liegt. Es wird in den nächsten Tagen mit den einzelnen Spielern Gespräche geben und zum Wochenende wird eine Abteilungssitzung mit den Trainer Kai Uwe Grün ,der Abteilungsleitung um Alexander Durst und Gerhard Näter sowie dem Spielerrat der Mannschaft des VfL Ulm/Neu Ulm stattfinden. Was die Gespräche gebracht haben, wird man vielleicht am kommenden Sonntag sehen, wenn es in Böfingen gegen den TSV Holzheim um drei wichtige Punkte gegen den Relegations- oder um die Abstiegsplätze geht. Dies sollte mit allen Möglichkeiten verhindert werden. Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch auf der Bezirkssportanlage in Böfingen. Spielbeginn ist 14:30 Uhr. Bereits um 12:30 Uhr treffen die Reservemannschaften aufeinander. Die Reservemannschaft des VfL Ulm/Neu Ulm belegt nach 10 Spielen einen hervorragenden 2. Tabellenplatz mit 2 Punkten Rückstand auf den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SC Silheim, den man am vergangenen Sonntag mit 3:0 die erste Niederlage beibrachte.