VfL überzeugt im Testspiel beim HSV

Der VfL Osnabrück hat am Sonntag ein kurzfristig angesetztes Testspiel beim Hamburger SV mit 3:1 (2:0) gewonnen. Auf dem Trainingsgelände des Zweitligisten präsentierte sich die Mannschaft von Timo Schultz spielfreudig, effizient und über weite Strecken deutlich frischer als der Gastgeber.

Von Beginn an suchte der VfL den Weg nach vorn. Schon nach zwei Minuten verpasste Christian Kopacz nach einem Solo von Luc Ihorst die frühe Führung knapp. Die Lila-Weißen blieben auch danach das aktivere Team, setzten mit hohem Tempo und schnellen Ballgewinnen Akzente. Ihorst beschäftigte die Hamburger Defensive immer wieder, Badjie und Kopacz sorgten mit zielstrebigen Läufen für Gefahr.

Auf der anderen Seite musste VfL-Keeper Philipp Sauter erst nach einer halben Stunde ernsthaft eingreifen, als Ramos aus der Distanz abzog (31.). Kurz darauf rettete die Latte nach einem Versuch von Meffert. Dann schlug der VfL eiskalt zu: In der 36. Minute setzte sich Kevin Schumacher über rechts durch und legte quer auf Kopacz, der zum 1:0 einschob. Nur vier Minuten später erhöhte der Offensivmann nach starker Vorarbeit von Wiethaup auf 2:0 (40.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel übernahm Remberg die Position im Tor und war direkt zweimal gefordert. Der VfL agierte nun kontrollierter, setzte auf Umschaltmomente – und blieb dabei gefährlich. In der 75. Minute sorgte Ajdini für das Highlight des Spiels, als er eine präzise Hereingabe von Kopacz volley zum 3:0 verwandelte.

Zwei Minuten später verkürzte der HSV durch Kiveta auf 1:3 (77.), doch die Gäste ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. In der Schlussphase hatte Wiethaup nach starkem Solo noch die Chance auf das vierte Tor, scheiterte aber an Peretz im HSV-Gehäuse (87.).

Geschlossene Mannschaftsleistung

Der VfL überzeugte mit klaren Abläufen, Spielwitz und hoher Effektivität. Besonders die Offensivreihe um Ihorst, Kopacz und Badjie stellte den Zweitligisten immer wieder vor große Probleme. Auch die Defensive zeigte sich stabil und aufmerksam – ein gelungener Test, der das Selbstvertrauen vor dem nächsten Drittliga-Spiel stärkt.

Tore:

0:1 Kopacz (36.), 0:2 Kopacz (40.), 0:3 Ajdini (75.), 1:3 Kiveta (77.)

Hamburger SV:

Peretz – Ramos, Posadas (46. Kramer), Torunarigha – Jatta, Pherai (46. Lamce), Meffert, Reimers (72. Tuppeck) – Sahiti, Glatzel (72. Kiveta), Balde (46. Rössing-Lelesiit)

VfL Osnabrück:

Sauter (46. Remberg) – Wiemann, Tesche, Janotta (80. Kröger) – Schumacher (80. Albrecht), Henning (80. Lesueur), Wiethaup, Pröger – Kopacz (80. Wagner), Badjie (61. Ajdini) – Ihorst (61. Goguadze)