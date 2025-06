VfL Übach-Boscheln und 1. JFC Alsdorf gehen gemeinsam in die Zukunft

Ab der kommenden Saison 25 / 26 werden die Seniorenabteilungen des VfL Übach-Boscheln und des 1. JFC Alsdorf gemeinsam in die Zukunft gehen. Durch die Gründung einer neuen SG der Senioren möchten beide Vereine Resourcen bündeln und durch vertrauensvolle Zusammenarbeit in eine erfolgreiche Zukunft blicken.

"Bereits seit dem Winter sind wir in sehr vertrauensvollen und freundschaftlichen Gesprächen, so dass man sehr schnell eine gemeinsame Basis für eine Zusammenarbeit finden konnte, wenngleich eine kreisübergreifende SG, wie in diesem Fall, einige administrative Herausforderungen mit sich brachte ..."

Bedanken möchten sich auch beide Vereine bei den entsprechenden Verantwortlichen der jeweiligen Fussballkreise, die beiden Vereinen mit Rat und Tat zu Seite standen und dieses Projekt vollends unterstützt haben.