VfL-U19 stürmt mit 8:0 ins Viertelfinale des Niedersachsenpokals

Die A-Junioren des VfL Wolfsburg haben im Achtelfinale des Niedersachsenpokals ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim Stadtrivalen Lupo Martini siegte das Team von Trainer Daniel Bauer mit 8:0 und ließ dabei keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle.

Früh nutzten die Grün-Weißen ihre Stärke bei Standards: Darwin Soylu eröffnete in der 12. Minute nach einer kurz ausgeführten Ecke den Torreigen. Kurz darauf erhöhte Carl-Anton Sticherling nach einer weiteren Ecke, ehe ein unglückliches Eigentor von Neil Szyperrek und ein Kopfballtreffer von Trevor Benedict für eine beruhigende Pausenführung sorgten.

Nach dem Seitenwechsel verwandelte Pharell Hensel einen Foulelfmeter sicher zum 5:0. Auch die eingewechselten U17-Spieler brachten neuen Schwung: Elias Hernandez Soler traf sehenswert, Elia Dittrich vollendete einen Angriff per Direktabnahme in den Winkel, und Diego Wulf setzte mit dem 8:0 den Schlusspunkt.

Mit diesem souveränen Erfolg hat der VfL die erste Hürde auf dem Weg zum vierten Titelgewinn in Serie gemeistert. Am kommenden Samstag (14.30 Uhr) wartet auswärts in der Liga der Hallesche FC – ein Spiel, in dem die Jungwölfe ihren Schwung mitnehmen wollen.