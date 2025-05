VfL trennt sich von Antwerpen und Döpper

Der VfL Osnabrück vollzieht zum Ende der Spielzeit 2024/25 einen weitreichenden Schritt in der sportlichen Führungsebene: Wie der Klub am Montag mitteilte, endet die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Marco Antwerpen und Co-Trainer Frank Döpper. Die Entscheidung sei das Ergebnis einer über Monate angelegten Analyse, die nach dem gesicherten Klassenerhalt und insbesondere in den letzten Tagen intensiviert wurde.

Antwerpen hatte die Mannschaft Mitte Dezember 2024 in einer sportlich prekären Lage übernommen, Döpper war ihm wenig später gefolgt. Unter dem neuen Trainerduo gelang dem VfL eine historische Aufholjagd in der Rückrunde – gleichwohl verpassten die Lila-Weißen am Saisonende die Teilnahme am DFB-Pokal, ein erklärtes Ziel der Rückserie.

Kritische Bilanz trotz sportlicher Rettung