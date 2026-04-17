VfL Tönisberg will im Derby die Ergebniskrise hinter sich lassen

Die drei direkten Absteiger aus der Bezirksliga, Gruppe 3, stehen so gut wie fest. Kein Thema mehr ist in diesem Zusammenhang der SV Mönchengladbach 10, der seine Mannschaft ja mit Beginn der Rückrunde zurückgezogen hatte. Aber auch der 1. FC Mönchengladbach und Lokalrivale Türkiyemspor Mönchengladbach sind so gut wie weg vom Fenster. Deshalb tritt eine Frage immer mehr in den Blickpunkt: „Wer muss in die Abstiegsrelegation?“ Ab Platz zehn abwärts, den der SV Thomasstadt Kempen belegt, kann sich niemand sicher fühlen.
Aktuell ist der 1. FC Viersen Viertletzter. Er hatte nur acht Zähler nach der Hinrunde auf dem Konto. Nach anschließender personeller Runderneuerung sind es mittlerweile 21. Aber doch viel weniger als erwartet und von Trainer Stephan Houben suggeriert. Auf Besserung kann in der Partie gegen die SpVg. Odenkirchen kaum gehofft werden. Das gilt schon eher für den SC Union Nettetal II, der schon zwei Punkte mehr hat und beim 1. FC Mönchengladbach noch etwas draufpacken könnte.
Danach sieht es für den TSV Bockum beim Tabellenzweiten Spfr. Neuwerk nicht aus. Das liegt auch daran, dass Trainer und Sportleiter Karl-Heinz Himmelmann größte Aufstellungsschwierigkeiten hat. Malte Latosinszky, Sam Seghid und Mert-Cemal Celik sind verletzt, Malik Binbay und Gianluca Tunc im Urlaub. Und hinter den Einsätzen von Hendrik Holtz und Lukas Gwosdz steht, weil vergangenen Sonntag vorzeitig vom Platz gehumpelt, ein Fragezeichen. Einziger Lichtblick: Wale Afees Arogundade hat seine Sperre abgesessen. Himmelmann hat sich unterdessen schon in der Reserve und der A-Jugend umgeschaut, ob er von dort den einen oder anderen in seinen Kader hochziehen könnte.
Immer mehr in die Bredouille geraten ist unterdessen der VfL Tönisberg, der Nachbar Kempen empfängt. „Jeder kann die Tabelle lesen. Es wird Zeit für uns, mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Von der Einstellung her kann ich der Mannschaft trotz des Negativlaufes keinen Vorwurf machen. Wir müssen alles, trotz der angespannten Personallage, investieren, damit alles wieder ins Positive umschlägt – am besten schon gegen Kempen“, gibt Trainer Justin Müller zu Protokoll.
Auf jeden Fall auf Emre Özkaya wegen eines Außenmeniskus-Abrisses – und das über die Saison hinaus – verzichten muss der CSV Marathon Krefeld in der Partie bei der Zweiten des SC St. Tönis. Aber auch der Einsatz von Marcel Lüft und Dennis Lerche steht in den Sternen. Beide Teams sind in der Tabelle bestens im oberen Mittelfeld beheimatet, was gute Vorzeichen für ein interessantes Spiel ohne taktische Fesseln verspricht.
Läuft die Brüggener Tormaschine so geölt wie meistens (schon 81 Treffer), könnte Keeper Strahinja Prodanovic vom VfR Fischeln nach den acht Stück der Vorwoche die Hütte erneut ziemlich voll kriegen. Der SSV Grefrath ist spielfrei und vermeldet für die nächste Spielzeit mit Torwart Fynn Treker, Manuel und Richard Franken (alle Tönisberg) sowie Lucas Peric (Kempen) vier Neuzugänge.