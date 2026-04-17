VfL Tönisberg will im Derby die Ergebniskrise hinter sich lassen

Immer mehr in die Bredouille geraten ist unterdessen der VfL Tönisberg, der Nachbar Kempen empfängt. „Jeder kann die Tabelle lesen. Es wird Zeit für uns, mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Von der Einstellung her kann ich der Mannschaft trotz des Negativlaufes keinen Vorwurf machen. Wir müssen alles, trotz der angespannten Personallage, investieren, damit alles wieder ins Positive umschlägt – am besten schon gegen Kempen“, gibt Trainer Justin Müller zu Protokoll.

Auf jeden Fall auf Emre Özkaya wegen eines Außenmeniskus-Abrisses – und das über die Saison hinaus – verzichten muss der CSV Marathon Krefeld in der Partie bei der Zweiten des SC St. Tönis. Aber auch der Einsatz von Marcel Lüft und Dennis Lerche steht in den Sternen. Beide Teams sind in der Tabelle bestens im oberen Mittelfeld beheimatet, was gute Vorzeichen für ein interessantes Spiel ohne taktische Fesseln verspricht.

Läuft die Brüggener Tormaschine so geölt wie meistens (schon 81 Treffer), könnte Keeper Strahinja Prodanovic vom VfR Fischeln nach den acht Stück der Vorwoche die Hütte erneut ziemlich voll kriegen. Der SSV Grefrath ist spielfrei und vermeldet für die nächste Spielzeit mit Torwart Fynn Treker, Manuel und Richard Franken (alle Tönisberg) sowie Lucas Peric (Kempen) vier Neuzugänge.