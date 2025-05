VfL Tönisberg schlägt den Meister und ist fast am Ziel

Der VfL Tönisberg ist fast am Ziel. Alles spricht dafür, dass er sich am letzten Spieltag der Gruppe 4 der Bezirksliga am kommenden Sonntag beim Absteiger TSV Wachtendonk-Wankum nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen und in der Endabrechnung den für die Aufstiegsrelegation berechtigenden zweiten Platz belegen wird.