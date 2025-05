VfL Tönisberg nach 2:0 gegen Viktoria Goch Favorit auf Platz zwei

Der VfL Tönisberg hat das Topspiel der Bezirksliga, Gruppe 4 gegen den feststehenden Meister und Landesliga-Aufsteiger SV Viktoria Goch mit 2:0 gewonnen und damit einen großen Schritt gemacht, dem Gegner womöglich in die Landesliga zu folgen. Siegt der FC Neukirchen-Vluyn am Sonntag im Verfolgerduell nicht gegen den TuS Asterlagen, so ist den Tönisbergern der zweite Tabellenplatz schon vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen, der zur Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation berechtigt.