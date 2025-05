VfL Tönisberg ist bereit für Bewährungsprobe

Der VfL Tönisberg bleibt Zweiter. – Foto: Andre Peters

Tabellenführer DJK Neuss-Gnadental hat in der Gruppe 3 der Bezirksliga den nächsten Schritt zur Meisterschaft getan. Trotz eines zwischenzeitlichen 1:3-Rückstandes wurde gegen Wickrath noch mit 5:3 gewonnen. Zwei Punkte fehlen jetzt noch, um die Sektkorken knallen zu lassen. Nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen ist derweil der OSV Meerbusch, der sich damit für die Relegation qualifiziert hat.

Auch dank zweier Treffer von Emre Özkaya, dem jüngeren Bruder von Trainer Onur, verwies der CSV Marathon Krefeld die Brüggener TuRa in die Schranken und nahm Revanche für die knappe 1:2-Hinspielniederlage. Ebenfalls doppelt erfolgreich war Youngster Lucas Noczenski vom SC St. Tönis II, der sich von der 0:10-Schmach der Vorwoche gut erholt präsentierte. Zudem kann die SC-Reserve einige Personalien vermelden: während Routinier Maiko Becker in die eigene vierte Mannschaft wechselt, wurden mit Nils van Afferden und Niklas Roulands zwei Akteure, die eine ewig lange St. Töniser Vergangenheit haben, verabschiedet. Und Keeper Gian-Luca Mariano kam nach einem Kahnbeinbruch zu seinem ersten Saisoneinsatz. Der 23-jährige Pechvogel, der zuvor schon lange wegen eines Daumensattelgelenk-Bruchs außer Gefecht war und bei dem auch schon das Kreuzband gerissen war – auch ein knappes Dutzend Einsätze im Oberligateam stehen in seiner Vita –, hat seinen Vertrag verlängert und strebt eine Art Neuanfang an. Aus allem raus ist der SSV Grefrath, der sich beim 3:1-Sieg gegen den VfL Willich, den nur noch ein Wunder vorbei an Odenkirchen auf den Abstiegsrelegationsplatz bringen kann, auf Torjäger Lukas Hanssen verlassen konnte, der seine Quote auf 21 Treffer hoch schraubte. Deutlich hörbares Durchatmen deshalb bei allen, aber gerade auch beim erst kürzlich in Grefrath ins kalte Wasser gesprungene Trainer Alexander Thamm.

VfL Tönisberg vor dem Topspiel Trotz eines schnellen Rückstands nach nur wenigen Sekunden behielt der Tabellenzweite VfL Tönisberg in der Gruppe 4 kühlen Kopf und gewann nach einer überzeugenden Vorstellung noch deutlich mit 5:1 gegen die DJK Twisteden. Einhellige Meinung unter den Zuschauern: aus solchem Holz sind Mannschaften geschnitzt, die in die Relegation wollen. Die nächste ganz große Bewährungsprobe wartet bereits am Freitagabend auf das Team um die Trainer Justin Müller und David Machnik: es kommt der Meister SV Viktoria Goch an die Schaephuysener Straße.