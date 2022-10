VfL Tönisberg in Zugzwang Für den Landesliga-Absteiger ist ein Sieg gegen Aufsteiger Kevelaer Pflicht.

Der VfL Tönisberg hinkt in der Gruppe 4 der Bezirksliga, und darüber sind sich alle einig, den Erwartungen hinterher. Um einen Schritt in die richtige Richtung zu tun, ist am Freitagabend deshalb ein Erfolg gegen den Kevelaerer SV Pflicht. Der Aufsteiger ist direkter Tabellennachhbar des Teams von Spielertrainer Kevin Breuer – bei zwei Zählern weniger auf dem Konto –, der sich in der Vergangenheit mehr und mehr damit anfreundete, von der Außenlinie die entsprechenden Kommandos zu geben. Sein Co-Trainer David Machnik stand dafür meist direkt mit auf dem Platz. Die zuletzt Gelb-Rot gesperrten Brian Drubel und Yuta Sakai sind ebenso wieder dabei wie der Ex-Kempener Sven Keller, der ebenfalls eine Begegnung zuschauen musste, weil er in der Zweiten die Ampelkarte sah.